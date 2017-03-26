Загадка Мазаракиевского холма

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Мазаракиевский храм возвышается на холме, который считается местом основания Кишинева. Через дорогу, улицу Албишоара, протекает река Бык, а за улицей Пушкина расположено здание Апэ-канала и Термоэлектрики. Такова нынешняя картина. Теперь же давайте посмотрим, как здесь было раньше.

© Sputnik/ Evgheni Panasenco Неизвестные факты о молдавском народе на древней карте 1730 года

Где вы, античные руины?

Еще в XIX веке молдавский писатель Константин Стамати писал, что под холмом, на котором стоит Мазаракиевский храм, проходили древние коммуникации и галереи, оставшиеся, возможно, от гето-даков. А сама церковь была построена на руинах античного замка.

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У подножия холма бил источник, иссякший в 1935 году. Но бил он там, видимо, еще в средневековье, когда в Молдове и в том числе, возможно, и на месте нынешней ее столицы побывали торговые миссии из Генуи, давшие роднику под холмом Мазаракиевской церкви название "фонтал" (от латинского fontana — источник).

Торгуя в XIII-XIV веках на Днестре и его притоках, генуэзцы могли по своему обыкновению встроить здесь в толщу земли и камня трубу, по которой вода из источника поступала наружу. Только создавали они такие блага цивилизации не где бы то ни было, а близ населенных пунктов, ради собственного удобства. Выходит, что и Кишинев, которому официально 580 лет, может оказаться старше, чем мы думаем.

А девушка прозрела

В XVII веке на месте Мазаракиевского храма стояла крепость или хорошо укрепленный монастырь. Его разрушили предположительно ногайские татары в один из своих набегов >>>

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Позже, в середине XVIII века, говорят, молдавский боярин Василий Мазараки (или Мазараке) решил построить храм именно на этом холме.

На Мазараки написали донос, и он должен был ехать "на ковер" в Бендеры к османскому сераскиру. Понимая, что там ему могут отрубить голову или просто задушить, боярин поклялся построить храм, если вернется домой живым. Избежав казни, он так и поступил — стал ктитором нового места христианского культа.

По другой легенде Мазараки строительством храма исполнил другое обещание — дочь боярина внезапно ослепла, и опечаленный отец, якобы, обратился к богу с просьбой об исцелении.

© Sputnik/ Николай Костыркин Масонские тайны Кишинева

Предание гласит, что отчая молитва была услышана, девушка прозрела, и воодушевленный родитель распорядился выделить средства на возведение церкви.

Легенда с двойным дном

Эти скупые сведения на уровне местных преданий отлично дополняют данные, обнаруженные Sputnik у человека, имя которого по этических причинам я называть не буду.

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В его личной коллекции старинных книг есть документ, где на уровне предания рассказывается следующее. В XVIII веке, когда селением Кишинеу владели одновременно Иерусалимский патриарх и монастырь на горе Синай, за право контролировать холм, на котором прежде стоял разоренный монастырь (братия после набега степняков разбежалась и не вернулась), боролись два боярина. Одним из них был Василе Мазараки, а другим — Василе Леу. В тексте есть намек, что семья Леу имела на этот холм больше прав, чем род Мазараки.

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Мазараки хотел, завладев этой землей, построить себе усадьбу. Вышестоящие власти в итоге оказались на его стороне, и жена другого боярина, с которым тот конфликтовал, не выдержав горя своей лишившейся крова семьи, умерла.

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Совсем скоро она явилась во сне Василию Мазараки и сказала, что "по велению божью" лишает зрения дочь боярина, пока тот не построит на это холме храм вместо усадьбы. Что Мазараки и сделал, и тогда его дочь снова стала видеть.

Странное совпадение — есть во дворе Мазаракиевского храма откопанное когда-то в толще грунта надгробие некоей Екатерины, дочери Василе Леу, датированное 1795 годом. Где находится само захоронение, неизвестно. Но считается, что эта женщина также была погребена на храмовом холме.

Старожилы местной "магалы" рассказывают, как видели несколько раз в округе призрак женщины — он внезапно появлялся и также внезапно исчезал. Возможно, дух Екатерины Леу до сих пор охраняет Мазаракиевский холм, место, где был основан Кишинев.

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Место основания Кишинева © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Мазаракиевская церковь © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Мазаракиевская церковь © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Мазаракиевская церковь © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Мазаракиевская церковь © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 5 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Место основания Кишинева

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