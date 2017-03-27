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Далеко ли до Таллинна: кто перепутал Молдову с Эстонией

© Sputnik/ Vladimir Pesnja
Культура
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Как Молдову с Эстонией перепутали на престижном международном музыкальном конкурсе

КИШИНЕВ, 27 марта — Sputnik. Известный молдавский продюсер Сергей Орлов, курирующий творческий путь молодой певицы Лидии Исак, сообщил корреспонденту Sputnik о том, что Молдову перепутали с Эстонией.

А произошло это на французской версии франшизы вокального шоу "Голос", где Лидия Исак прошла слепые прослушивания и теперь готовится к следующим выступлениям.

"Немного перепутали. Не Эстония, а Молдова… Но остальное интересно", — написал Орлов об этом и на своей странице в facebook.

Дело в том, что на официальной странице Voice of France в твиттере Лидия Исак названа не молдавской, а эстонской певицей.

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Теги:
Голос, Лидия Исак, Сергей Орлов, Эстония, Молдова
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