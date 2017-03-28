Карпатский кантри: Zdob şi Zdub спели про медведя

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. И интернете появилась новая песня прославленного молдавского рок-коллектива Zdob şi Zdub.

Свежее творение "здубов" называется Ursul (с молд. — медведь).

© Sputnik/ Алексей Куденко Выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось

В тексте Роман Ягупов сотоварищи по ритмы, напоминающие стиль кантри, но с национальным колоритом, призывает не рубить лес, чтобы звери, в том числе и медведи, могли жить в нем и дальше.

Роман Ягупов из "Zdob şi Zdub": мы поем о Sputnike >>>

Стихи нового композиции посвящены человеческой жадности и тому, что от нее страдает природа.

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