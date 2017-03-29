КИШИНЕВ, 29 марта, Пресс-служба Sputnik. Восьмилетняя Анна Ерхан и шестнадцатилетняя Кристина Коваленко пожелали победы на Евровидении группе SunStroke Project, которая в 2017 году представит Молдову на ежегодном музыкальном конкурсе.

В ходе встречи с музыкантами в пресс-центре Sputnik Молдова девочки поделились своими впечатлениями от участия в шоу "Ты супер!". Аня и Кристина рассказали музыкантам о том, как преодолевали волнение перед выступлением, поделились эмоциями от встречи с новыми друзьями и впечатлениями от пребывания в Москве. Музыканты группы, за плечами которых не один конкурс, поддержали юных вокалисток в их желании продолжить свою музыкальную карьеру и предложили стать их творческими наставниками.

Вокалист группы SunStroke Project Сергей Яловицкий: "Мы всегда готовы и открыты для поддержки молодых исполнителей и с радостью будем помогать и Анне Ерхан, и Кристине Коваленко в их творческом совершенствовании, в развитии вокальных и музыкальных навыков, в воспитании уверенности в себе".

Саксофонист группы SunStroke Project Сергей Степанов: "Я уверен, что то, как вы выступи ли в проекте, — это хорошее начало. Многие артисты сначала заканчивают музыкальные школы и только достигнув зрелого возраста, получают шанс выступить на такой большой сцене и перед такой аудиторией. Вам очень повезло, и вы должны это расценивать как неповторимый и бесценный опыт".

Sunstroke Project © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Кристина Коваленко © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Анна Ерхан © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Sputnik и участницы «Ты супер!» проводили музыкантов из Молдовы на Евровидение © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 4 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Sunstroke Project

Группа SunStroke Project с песней "Hey, Mamma!" представит Молдову на конкурсе "Евровидение", который пройдет с 9 по 13 мая в Киеве. В состав группы входят скрипач и композитор Антон Рагоза, саксофонист Сергей Степанов и вокалист Сергей Яловицкий.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов. На сайте портала Sputnik Молдова также продолжается онлайн-голосование за конкурсантов "Ты супер!". По итогам голосования ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO SunStroke Project - о подготовке к конкурсу "Евровидение-2017"

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова входит в ТОП-10 интернет-СМИ страны.* Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

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