Первая 1/8 финала Региональной Лиги КВН "Молдова" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Первая игра финала сезона Региональной Лиги КВН "Молдова" 2017 года состоится первого апреля, в Кишиневе.

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Событие пройдет во Дворце культуры железнодорожников. В представлении примут участие команды из многих районов Молдовы, а также — гости из Украины.

Участниками первой игры стали команды "Возраст Есть" и "Underground" из Кишинева, "Маленькая страна" из Тирасполя, "Особое мнение" и "Перегруз" из Бельц и "Лас Конгаз" из села Конгаз.

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