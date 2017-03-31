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SunStroke Project

Известен номер выхода на сцену Евровидения 2017 представителей Молдовы

© Photo: Facebook / Sunstroke Project
Культура
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Тема:
Молдова на Евровидении 2017 в Украине (11)
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В результате жеребьевки в пятницу определился порядковый номер выхода на сцену участников от Молдовы на Евровидении

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Группа SunStroke Project, которая представит Молдову на Евровидении, в первом полуфинале общеевропейского песенного конкурса выйдет на сцену под номером 12. Это стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу.

Первый полуфинал состоится в Киеве 9 мая. Второй полуфинал пройдет 11 мая. Финал запланирован на 13 мая.

Порядок выхода на сцену участников первого полуфинала выглядит следующим образом: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдова, Исландия, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия. 

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Участники второго полуфинала в порядке выхода на сцену: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия, Дания, Ирландия, Сан-Марино, Хорватия, Норвегия, Швейария, Белоруссия, Болгария, Литва, Эстония, Израиль.

До этого представители Молдовы двенадцать раз принимали участие в Евровидении. Нашу страну на этом конкурсе в разные годы представляли группа "Zdob şi Zdub", исполнитель Паша Парфени, певица Оля Тира и коллектив "Sun Stroke Project", а также Наталья Гордиенко, Наталья Барбу, Джета Бурлаку, Нелли Чобану, Алена Мун, Кристина Скарлат, Лидия Исак и украинец Эдуард Романюта. 

До сих пор лучшим достижением представителей отечественной эстрады на этом конкурсе остается 6 место группы "Zdob şi Zdub" с песней "Bunica bate toba", показанной в 2005 году в Киеве, куда наша страна впервые делегировала исполнителя для участия в Евровидении.

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Тема:
Молдова на Евровидении 2017 в Украине (11)

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Теги:
порядковый номер, участники, жеребьевка, Евровидение-2017, Молдова
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