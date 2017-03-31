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Тотальный диктант, 2016

"Тотальный диктант" и Sputnik Молдова снова вместе 8 апреля

Культура
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Кишиневцы вместе с жителями других городов мира напишут пятый "Тотальный диктант" по русскому языку 8 апреля

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik стало информационный партнером ежегодной международной акции "Тотальный диктант".

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© REUTERS/ Ints Kalnins
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Это мероприятие состоится во всем мире 8 апреля (в 14.00 по молдавскому времени). Кишиневцы одновременно с тысячами людей в разных странах мира смогут вот уже в пятый раз принять проверить свою грамотность в русском языке.

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Диктант можно будет написать в Российском центре науки и культуры (ул. В. Александри, 141/1, — 80 мест), в Русском центре Молдавского государственного университета (ул. М. Когылничану, 65, — 50 мест), в Славянском университете Республики Молдова (ул. Флорилор, 28/1, ауд. 104, 302, — 50 мест) и Государственном педагогическом университете им. И. Крянгэ (ул. Иона Крянгэ, 1, корпус 1, ауд. 101, — 100 мест).

"Тотальный диктант — 2017" в Тирасполе будет проходить в Приднестровском государственном университете имени Тараса Шевченко в одной из самых больших аудиторий-амфитеатров вуза, № 303, расположенной в корпусе №4 (вход с ул. Свердлова, 73).

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Регистрация желающих писать диктант на любой из указанных площадок осуществляется на кишиневской странице сайта Тотального диктанта https://totaldict.ru/chisinau/ с 29 марта по 6 апреля. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на указанную городскую страницу, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте. Телефоны для справок: 022-21-12-00, 022-22-01-70.

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Теги:
грамотность, русский язык, Тотальный диктант, Тирасполь, Молдова, Россия, Кишинев
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