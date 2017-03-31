Юлиана Берегой успешно прошла этап "поединков" на шоу Голос.Дети

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Юлиана Берегой из Оргеева успешно прошла второй этап четвертого сезона российского шоу Голос.Дети. На этапе "Поединков" представительница Молдовы пела вместе с Яной Куликовой и Ренатой Рамазановой.

Вместе с их наставницей Нюшей для выступления девочки выбрали песню Бьянки "Я не отступлю".

"Это опять очень тяжело, но все-таки я хочу забрать с собой дальше Юлиану", — сказала после исполнения номера Нюша.

От переполнивших эмоций исполнительница из Оргеева не смогла сдержать слез радости.

Юлиане Берегой 12 лет, с четырех лет она занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети. Кстати, всего за несколько первых минут выступления девочки в соцсетях появились сотни откликов и комментариев по этому поводу.

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