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Юлиана Берегой

Юлиана Берегой успешно прошла этап "поединков" на шоу Голос.Дети

© Photo: Facebook / Iuliana Beregoi
Культура
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Тема:
Юлиана Берегой и ее успех в шоу Голос.Дети. (4)
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Двенадцатилетняя Юлиана Берегой из Молдовы успешно прошла очередной этап на популярном российском шоу Голос.Дети

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Юлиана Берегой из Оргеева успешно прошла второй этап четвертого сезона российского шоу Голос.Дети. На этапе "Поединков" представительница Молдовы пела вместе с Яной Куликовой и Ренатой Рамазановой.

Вместе с их наставницей Нюшей для выступления девочки выбрали песню Бьянки "Я не отступлю".

"Это опять очень тяжело, но все-таки я хочу забрать с собой дальше Юлиану", — сказала после исполнения номера Нюша.

От переполнивших эмоций исполнительница из Оргеева не смогла сдержать слез радости.

Юлиане Берегой 12 лет, с четырех лет она занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети. Кстати, всего за несколько первых минут выступления девочки в соцсетях появились сотни откликов и комментариев по этому поводу.

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Тема:
Юлиана Берегой и ее успех в шоу Голос.Дети. (4)

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Теги:
Голос.Дети, Нюша, Юлиана Берегой, Молдова, Оргеев
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