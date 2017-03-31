Юлиана Берегой вышла в финал проекта Голос.Дети

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Юлиана Берегой из Оргеева стала финалисткой четвертого сезона российского шоу Голос.Дети.

Сначала в рамках пятничного выступления Юлиана на этапе "Поединков" вместе с Яной Куликовой и Ренатой Рамазановой исполнила песню Бьянки "Я не отступлю". В итоге из этой тройки наставница этой команды Нюша выбрала именно Юлиану, которая на этапе "Песня навылет" спела композицию "Skyfall" из репертуара британской певицы Адель. Этот номер, который уже приносил Юлиане успех на слепых прослушиваниях, снова понравился ее звездному тренеру.

Кроме Берегой из пятерки участников в финал прошла Алина Сансызбай.

"Хочу, чтобы вы понимали: сейчас мне приходится выбрать тех, кто дальше будет проходить через испытания. Именно поработать, поэкспериментировать, потрудиться дальше вместе с собой зову Алину и Юлиану", — сказала Нюша.

Юлиане Берегой 12 лет, с четырех лет она занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети.

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