02:54 01 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Юлиана Берегой

Юлиана Берегой вышла в финал проекта Голос.Дети

© Photo: Facebook / Natalia Beregoi
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Юлиана Берегой и ее успех в шоу Голос.Дети. (5)
62 0 0

Юная исполнительница из Оргеева Юлиана Берегой стала финалисткой песенного проекта Голос.Дети

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Юлиана Берегой из Оргеева стала финалисткой четвертого сезона российского шоу Голос.Дети.

Сначала в рамках пятничного выступления Юлиана на этапе "Поединков" вместе с Яной Куликовой и Ренатой Рамазановой исполнила песню Бьянки "Я не отступлю". В итоге из этой тройки наставница этой команды Нюша выбрала именно Юлиану, которая на этапе "Песня навылет" спела композицию "Skyfall" из репертуара британской певицы Адель. Этот номер, который уже приносил Юлиане успех на слепых прослушиваниях, снова понравился ее звездному тренеру.

Кроме Берегой из пятерки участников в финал прошла Алина Сансызбай.

"Хочу, чтобы вы понимали: сейчас мне приходится выбрать тех, кто дальше будет проходить через испытания. Именно поработать, поэкспериментировать, потрудиться дальше вместе с собой зову Алину и Юлиану", — сказала Нюша.

Юлиане Берегой 12 лет, с четырех лет она занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Юлиана Берегой и ее успех в шоу Голос.Дети. (5)

По теме

Юлиана Берегой успешно прошла этап "поединков" на шоу Голос.Дети
Жасмин пожелала удачи Юлиане Берегой в шоу Голос.Дети
Юлиана Берегой из Молдовы прошла на Голос.Дети
Теги:
конкурс, шоу, финал, Голос.Дети, Юлиана Берегой, Молдова, Оргеев
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.