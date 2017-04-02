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Армянское кладбище

Sputnik Молдова решил помочь Армянскому кладбищу

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Культура
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Агентство Sputnik Молдова решило помощь руководству Армянского кладбища понять, какие могилы на самом деле может снести администрация некрополя, а какие - нет

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Ни одного исторического надгробия не будет снесено на территории Армянского кладбища в Кишиневе, заявила корреспонденту Sputnik и.о. директора комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан.

Армянское кладбище
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Шум вокруг темы сноса старинных надгробий поднялся после появившихся на Армянском кладбище объявлений о том, что родственники усопших должны явиться в администрацию некрополя в течение следующих шести месяцев, чтобы решить вопрос судьбы останков своих близких. Общественность восприняла эти действия администрации кладбища как угрозу существования захоронений, имеющих историческую ценность. А таких на Армянском кладбище немало.

"Где вы взяли, что мы будем сносить исторические надгробия?! Мы разместили эти объявления на участке кладбища, близлежащем к центральному входу — чтобы все посетители смогли ознакомиться с текстом. Эти объявления не касаются многих из тех могил, на которых они были размещены", — отметила Боцан.

Она добавила, что эти объявления размещены с целью "всем найти общий язык, чтобы мы вместе определили, какие захоронения имеют историческую ценность, а какие нет". Правда, уточнять, кого именно Боцан имела в виду под словом "мы", она не стала.

Карагеоргий
© http://bojnamisaru.com
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По словам собеседницы, она сама, без помощи историков, определила, какие захоронения на Армянском кладбище исторические, а какие нет.

"Я сама без помощи историков определила несколько десятков исторических могил, и при входе на кладбище они обозначены на большом панно", — сказала Боцан.

Корреспондент Sputnik, также, увы, не профессиональный историк. Однако он решил со своей стороны помочь комбинату ритуальных услуг в создавшейся проблеме. В приведенном ниже списке — имена живших в период, который можно именовать историческим: конец XIX — начало XX века. На всех этих захоронениях размещены уже упомянутые здесь объявления с просьбой "решить вопрос".

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© Sputnik/ РИА Новости
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Всем, кто знает что-либо об этих людях, чем они или представляемые ими фамилии знамениты, — просьба поделиться с агентством Sputnik фактами, оставив комментарий под данной публикацией.

1. Катакази Мария Константиновна, урожденная Филиппеско (1835-1877). (Примечание Sputnik: Катакази были знатной и очень богатой семьей в Бессарабии и всей Молдове, выходцами из Греции, представители фанариотов. Один из Катакази был господарем Молдовы, еще один представитель рода — гражданским губернатором Бессарабской области Российской империи в то время, когда здесь, в Кишиневе, жил Пушкин)

2. Ожога Василий Феодорович (1841-1902)

3. Волков Георгий Никифорович (1890-1907), сын статского советника

4. Фока Варвара Матвеевна (1893-1951)

5. Горталум Владимир Федорович (1915-1950)

6. Глобачев Глитон Иванович (1808-1870).

7. Хандожко Яков Семенович (1904-1956), полковник.

8. Хандожко Мария Ивановна (1907-1992)

9. Александр Степанович Бакал (1803-1886)

10. Леонида Ивановна Оат (1885-1936)

11. Цэканко Николае В. (ум. 13 октября 1934), инженер, архитектор

Молдова, пейзаж
© Sputnik/ Петрухин
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12. Кайнар Иван Аксентьевич (1905-1946)

13. Михаил Леонтьевич Лихтанский (ум. 1905)

14. Колычев Василий Филиппович (1890-1959), советник юстиции

15. Олтаржевский Николай Петрович (1902-1974)

16. Нечаев Василий Евлапиевич (1888-1948)

17. Кулюкина Ульяна Никитична (1882-1959)

18. Пискун Лидия Ивановна (1913-1962)

19. Зименко Феодосия Ивановна (ум. 1952)

20. Слободяникова Анна Ивановна (1875-1951).

В заключении — небольшая фотоподборка надгробий Армянского кладбища, судьба которых теперь под вопросом.

  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище. могилы
    Армянское кладбище. могилы
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Армянское кладбище
    Армянское кладбище
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Табличка на могиле, расположенной на Армянском кладбище в Кишиневе
    Табличка на могиле, расположенной на Армянском кладбище в Кишиневе
    © Photo: http://locals.md
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Армянское кладбище
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Теги:
надгробия, могилы, Армянское кладбище, Кишинев
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