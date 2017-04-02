Весь мир поддерживает Sunstroke Project перед Евровидением

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Молдавская группа Sunstroke Project получает все больше поддержки из многих стран мира.
Так, например, в итальянском городе Катания трое молодых людей изобразили движения, которые музыканты группы исполняют в видеоклипе на песню "Hey Mamma". На видеозапись наложена фонограмма этой песни.
С этой композицией, напомним, Sunstroke Project будут выступать на Евровидении-2017 в Киеве.
Станет ли это любительское видео началом нового интерактивного флэшмоба, покажет время.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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