Весь мир поддерживает Sunstroke Project перед Евровидением

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Молдавская группа Sunstroke Project получает все больше поддержки из многих стран мира.

Так, например, в итальянском городе Катания трое молодых людей изобразили движения, которые музыканты группы исполняют в видеоклипе на песню "Hey Mamma". На видеозапись наложена фонограмма этой песни.

С этой композицией, напомним, Sunstroke Project будут выступать на Евровидении-2017 в Киеве.

Станет ли это любительское видео началом нового интерактивного флэшмоба, покажет время.

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