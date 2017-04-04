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Советский поэт Евгений Евтушенко читает свои стихи в Чикагском университете.

Как молдавские журналисты встречали Евтушенко в Кишиневе

© Sputnik/
Культура
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Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (7)
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Как встречали Евгения Евтушенко в Кишиневе, рассказала известный журналист Маргарита Цвик

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Евтушенко ушел, но он с нами — пусть это звучит банально. Но трагедия потери заставляет сегодня его поклонников, которым выпало счастье хотя бы на мгновение прикоснуться к великому, — это слово касается творчества поэта, — с грустью и благодарностью вспоминать моменты общения с Евгением Евтушенко.

Жизненный путь Евгения Евтушенко
© Сollage by RIA Novosti.
Жизненный путь Евгения Евтушенко

Знаменитый поэт всегда был желанным гостем не только в городах России, но и во всех бывших союзных республиках, а также странах ближнего и дальнего зарубежья.

Повезло и Кишиневу — поэт побывал в нашем городе.

Не было ни одной организации, предприятия или концертной площадки, которая бы не боролась за право пригласить Евтушенко к себе. Посчастливилось и молдавскому отделению ТАСС, которое тогда называлось АТЕМ.

Одна из участниц счастливого вечера встречи с классиком-современником, Маргарита Цвик, вспоминает это событие.

Уже с утра разнеслась новость: "К нам приедет Евтушенко!". Его должны были сопровождать 11 партийных работников республики.

Евгений Евтушенко
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Названа причина смерти Евтушенко

Ожидание казалось бесконечным. И вот свершилось. Высокий стройный человек с лукавой улыбкой на губах уверенно вошел в зал, гордость АТЕМа — назывался он справочной. Сюда приходили работники СМИ с разными целями — чаще узнать точность того или иного имени, года рождения, события и т.д. Но в счастливые времена отдыха здесь собирался "интеллектуальный клуб" — журналисты со своими коллегами из других СМИ. Теперь это называется корпоративом, а тогда — духовной разминкой.

Все задумались, как рассказать знаменитому гостю, куда он попал. Директор АТЕМа с гордостью медленно представил: "Интеллектуальный клуб и его члены". Евтушенко улыбнулся и воскликнул "О, куда я попал!". Завотделом культуры АТЕМа Раиса Хоменко тут же заявила, что вот на этом месте, где будет сидеть гость, сидели самые великие. Здесь побывал Высоцкий и другие звезды России и всего Союза.

Выступление поэта Евгения Евтушенко в Литературном музее
© RIA Novosti. B.Kolesnikov
Константин Мунтяну: Евгений Евтушенко – поэт и гражданин

Евгений Евтушенко изобразил испуганное лицо и спросил: "Куда ж мне до них?". И все стали заверять великого поэта, что и ему найдется здесь место.

Он расположился в кресле, которое было позаимствовано у соседней редакции, и на предложение выпить заявил: "Давайте побеседуем!". Быстро освоившись, как это умеют журналисты, и, осмелев, работники АТЕМ хором попросили поэта почитать свои новые стихи. И тогда уже было не до разговоров. Чуть ли не открыв рот, мы смотрели на человека, который читал поэзию, выхваченную из души и сердца, как исповедь, как предвидение, как предостережение.

Тогда журналисты еще не знали, что он и его коллеги через много лет будут именоваться "шестидесятниками", творцами, восприятие которых уже сотворило свою картину жизни, вскоре ставшую целой эпохой не только для поклонников, но и для будущих поколений. И теперь уже кажется — на века.

Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
© Sputnik/ Vladimir Vyatkin
Вместе с уходом Евгения Евтушенко ушла эпоха, которую не вернуть

Евгений Евтушенко с удовольствием читал тогда в Кишиневе (в АТЕМе) свои стихи, видя волнение слушателей и их восприятие. Мгновенно сложилось обоюдное понимание. Журналисты растворились в том мире, который поэт создал своими стихами. А он тонкой душой творца подхватил напряжение, волнение и восторг тех, к кому он пришел.

Встреча была недолгой, всего два часа. Но участники ее не только запомнили, но и сегодня переживают то мгновение, когда им выпало счастье прикоснуться к вечному, хотя никто ни про себя, ни вслух не произносил этого слова. Журналисты остались журналистами. И, боясь обнажить свои чувства, выражали их строками гениального Евтушенко.

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Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (7)

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Теги:
Евгений Евтушенко, Маргарита Цвик, Молдова, Кишинев
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