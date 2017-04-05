Победитель игры "Что? Где? Когда?" в Молдове поедет на чемпионат мира

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. В эти выходные в Кишиневе пройдет чемпионат Молдовы по спортивной версии игры "Что? Где? Когда?".

Как сообщили Sputnik Молдова в Российском центре науки и культуры, 8 апреля команды будут состязаться на государственном языке, а в воскресенье – на русском.

Мероприятие организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове.

Команда-победитель представит нашу страну на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Казахстане.

"Вести игру будет Владимир Антохин — игрок команды Андрея Козлова, обладатель Хрустальной совы, по совместительству – ведущий телепроекта "Мы и наука. Наука и мы". Судьями турнира стали Анастасия Шутова — игрок команды Ровшана Аскерова и Николай Крапиль из команды Алеся Мухина, чемпион России и мира по спортивному "Что? Где? Когда?", — пояснили в РЦНК.

Это первенство страны пройдет под эгидой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.

"Лучшим молодым знатокам (от 18 до 35 лет) предоставят уникальную возможность после регистрации на сайте www.russia2017.com стать потенциальным участником самого грандиозного события 4-летия в сфере молодежного сотрудничества", — сообщили организаторы чемпионата.

Турнир пройдет в банкет-холле "Белый Лебедь". Игры начнутся в 11.00. Состязания организованы в четыре тура. На каждом этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.

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