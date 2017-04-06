Юная певица из Молдовы сразила наповал жюри румынского телешоу

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Талантливая девушка из Молдовы поразила своими вокальными данными жюри румынского телешоу Românii au Talent.

Анна Мунтяну, так зовут нашу соотечественницу, призналась, что не берет уроки вокала. А любовь к пению ей привил отец, который тоже далек от музыки.

Девушка исполнила песню Патриссии Каас " Mon тес Moi" и устроила импровизированное шоу с серьгой.

Кстати, пятнадцатилетняя молдаванка не первый раз покоряет своим талантом жюри и зрителей. В 2014-м году Анна выступила на аналогичном молдавском конкурсе, исполнив песню Владимира Высоцкого "Я весь в свету, доступен всем глазам…". Девушка тогда выиграла конкурс Moldova are Talent 2014.