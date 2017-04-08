Памятник Александру Первому в Кишиневе - символ свободы

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Исполняется 105 лет с момента открытия некогда главного памятника в Кишиневе — монумента российскому императору Александру Первому.

Обильные пожертвования

Как сообщил известный краевед Юрий Швец, памятник Александру Благословенному (получившему это прозвание после победы над Наполеоном — ред.) стоял на центральной площади Кишинева и был открыт в 100-летие присоединения Бессарабии к России — в 1912 году.

© Photo: http://oldchisinau.com Памятник Александру Первому в Кишиневе

"Предводитель дворянства Бессарабской губернии камергер Александр Крупенский сформировал специальный комитет, куда вошли он сам, архиепископ Кишиневский и Хотинский Серафим, гофмейстер двора Его Императорского Величества Алексей Харузин, губернатор Бессарабии Михаил Гильхен, вице-губернатор Александр Юган, председатель Бессарабской губернской земской управы Константин Мими, кишиневский городской голова Юрий Левинский и камергер Его Императорского Величества Александр Леонард", — рассказал Швец.

© Photo: http://oldchisinau.com Комитет по созданию памятника Александру Первому в Кишиневе.

По его словам, 9 ноября 1911 года император Николай II дал разрешение на сооружение памятника своему предку в Кишиневе.

Проект предполагали реализовать за счет добровольных пожертвований — их в итоге оказалось 120 тысяч рублей.

Амбициозный скульптор

"Времени на воплощение замысла оставалось немного — памятник предполагалось установить уже в следующем юбилейном 1912 году. Желание создать скульптурную композицию изъявил итальянский скульптор Этторе Ксименес (Ettore Ximenes). Он пообещал изготовить монумент к сентябрю 1912 года", — рассказал Швец.

Проект Ксименеса был амбициозным и не избежал критики. Но не это главное в преддверии юбилея открытия этой работы. Сохранилось описание всей композиции, созданной скульптором из Италии:

"Памятник состоит из постамента, к которому ведет лестница из 7 ступеней, и фигуры Императора. Постамент и лестница из бовенского розового гранита; длина лестницы по фасаду Александровской улицы 12 метров. На постаменте установлена бронзовая фигура Императора в 4 аршина вышины в походном сюртуке, с непокрытой головой. У ног Императора, выступая от постамента, горельеф, изображающий двух женщин, Россию, принявшую в свои объятья исстрадавшуюся Молдавию. Горельеф из бронзы: над горельефом бронзовый орел, осеняющий своими могучими крыльями обе фигуры. Вышина архитектурной части памятника 6 метров. Памятник имеет быть установлен в 9 аршин от ходовой полосы тротуара улицы".

Стоимость создания памятника составила 75 тысяч рублей, фонарей к нему — пять тысяч рублей, а работ по приведению в порядок площади около памятника — 18 тысяч рублей.

"Церемония освящения места под памятник и закладка первого камня состоялась 17 мая 1912 года в рамках масштабных празднований векового юбилея присоединения Бессарабии к России.

После речи архиепископа Серафима и торжественного молебствия был зачитан и акт закладки, написанный на пергаменте. Акт был заключен в металлический футляр и заделан в фундамент, после чего состоялась и сама закладка памятника. Первый камень заложил архиепископ Серафим, потом гофмейстер Харузин, затем управляющий губернией Юган и другие лица", — рассказал Швец.

Ожидания не сбылись

Но Ксименес не успел к сроку — в сентябре 1912 года ничего не было готово.

"В газете "Одесские Новости" от 15 августа 1913 года было напечатано интервью с бессарабским губернатором Михаилом Гильхеном, где он сообщал, что задержка происходит исключительно по вине итальянского скульптора, который в это время занят другим памятником — Столыпину в Киеве. Там же высказывалась надежда, что к осени того же года памятник в Кишиневе наконец-то откроют. Но и в 1913 году этого не случилось, хотя в "Одесских новостях" от 28 августа 1913 году коротко упомянули о том, что скульптор Ксименес прибыл в Кишинёв для установки памятника императору. Видимо, все же, речь шла не о установке, а о каких-то подготовительных работах", — предположил Швец.

Четыре года — срок недолгий

Он добавил, что открытие памятника состоялось уже 3 июня 1914 года.

"Для этого в Кишинев приехал Император Николай II со своей семьёй. Император сам участвовал в церемонии открытия. До нас дошли кинокадры хроники этого события, а также фотографии", — отметил Юрий Швец.

Памятник Александру Первому был установлен в самом центре Кишинева — между митрополией (Архиерейским домом) и Святыми Вратами (Аркой Победы). Монумент не сохранился. После него на том же месте стояли скульптурные Фердинанд Первый, король Румынии, а затем Штефан Великий, которого мы имеем возможность лицезреть, правда уже на другом месте, но по сей день. Возвышался здесь и Владимир Ленин.

"Второго декабря 1917 года была провозглашена Молдавская Демократическая Республика, которую 27 марта 1918 года присоединили к Румынии. Новая румынская администрация поначалу не знала, что ей делать с памятником российскому императору. До принятия решения его скрыли под большим полотнищем от глаз публики. Но полотнище периодически срывали по ночам. Администрация, видимо, опасаясь того, что памятник может стать символом сопротивления новым властям и источником беспорядков, решила все-таки снести его в том же 1918 году. Памятник был перевезен в военный музей Бухареста", — заключил Щвец.

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