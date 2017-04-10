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Кирилл Ковальджи

Он был неофициальным литературным постпредом Молдовы в Москве

© Photo: tvkultura.ru
Культура
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В Москве умер наш земляк — русский поэт, прозаик, литературный критик и переводчик Кирилл Владимирович Ковальджи

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Кирилл Владимирович Ковальджи родился в 1930 году в бессарабском селе Ташлык (ныне село Каменское Арцизского района Одесской области Украины) в болгарско-армянской семье. Его детство  прошло в Кагуле и Аккермане (ныне Белгород-Днестровск).

Публиковаться начал 70 лет назад. После окончания Литературного института имени Горького пять лет работал журналистом в Кишинёве. При газете "Молодёжь Молдавии" организовал знаменитое литературное объединение "Орбита", через которое прошло немало будущих поэтов, писателей, журналистов республики.

Любопытно, что свою деятельность наставника начинающих дарований он позже продолжил в Москве, где из его студии вышли многие ныне известные в России литераторы.

Игорь Додон возложил цветы к памятнику Эминеску в Кишиневе
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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С 1959-го жил и работал в Москве. Консультант в правлении Союза писателей СССР, заместитель главного редактора журнала "Советская литература" (на иностранных языках), зав. отделом журнала "Литературное обозрение", зав. отделом критики журнала "Юность", главный редактор издательства "Московский рабочий", секретарь Союза писателей Москвы, член Русского ПЕН-центра, гл. редактор журнала "Кольцо А".

Даже сухой перечень этих  ответственных творческих постов свидетельствует о том, насколько активно и долго Кирилл Владимирович участвовал в литературной жизни России.

Он является автором многих сборников  стихов и прозы, его произведения печатались в самых престижных толстых и тонких журналах, их  издавали не только в Москве и Кишинёве, но и в Румынии, Польше, Болгарии.

Переводил поэтов Молдовы и Румынии —  М. Эминеску, Дж. Кошбука, Н. Стэнеску, М. Сореску, М. Динеску, Андрея Лупана, Ем. Букова, Г. Менюка, П. Боцу, Лео Бутнару и многих других. Отмечен литературными премиями. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Долгие годы он был неофициальным постпредом молдавской литературы в Москве. Продолжал поддерживать творческие контакты со многими нашими писателями и поэтами, не раз вспоминал о встречах с ними в своих литературных мемуарах, переводил, помогал публиковать их произведения. И хотя он более полувека жил и творил в России, мы сегодня с горечью констатируем: многонациональная культура Молдовы с его уходом понесла большую утрату. Здесь его многие знали и любили. Будем помнить.

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Теги:
утрата, Кирилл Ковальджи, Москва
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