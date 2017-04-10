Диана Арбенина о Молдове: мне здесь нравится, я в вас влюблена

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik, Яна Захарова. В минувшие выходные на Молдову обрушилось цунами, но речь идет не о природном явлении, а совсем о другом — в Кишинев с концертом приехала российская рок-группа "Ночные Снайперы".

Коллектив Дианы Арбениной во второй раз за год прилетел с гастролями в нашу страну. В марте 2016-го группа представила в Кишиневе и Бельцах свою новую пластинку "Выживут только влюбленные", презентация которой до этого состоялась только в Москве и Санкт-Петербурге. Зрители молдавских городов стали одними из первых, кто смог услышать композиции этого альбома, затем получившего статус платинового.

На этот раз программа носила название "The Вest". В нее вошли композиции с последней пластинки и лучшие хиты группы почти за 24 года творческой деятельности.

Кишинев встретил питерской погодой

Накануне прибытия "Ночных Снайперов" в Молдове резко изменилась погода. Температура воздуха сильно упала, усилился ветер и стал идти, не прекращавшийся более суток, дождь. Сложилось впечатление, что питерскую группу наша страна решила встретить типичной для северной столицы России погодой. Оказалось, что даже Диана Арбенина была не готова к таким условиям. Первое, что она спросила, сойдя с трапа самолета: "Почему у вас так холодно?".

Но все это, как оказалось, только подстегнуло и зрителей, и саму исполнительницу устроить самый жаркий концерт, который когда-либо проходил в Национальном дворце имени Николая Сулака.

Перед выступлением артистка встретилась с молдавскими журналистами, которым призналась, что не ожидала так быстро вернуться в Кишинев.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Диана Арбенина в Кишиневе

"Мне так понравился концерт в прошлом году. Это было 11 марта. Мы приехали и сыграли чумовой концерт. И я ждала нового приезда с особым чувством, потому что всегда приятно возвращаться туда, где не ожидаешь такого приема, а он случается. Я в вас влюблена и мне очень нравится здесь", — сказала Арбенина.

Представители прессы поспешили обратить внимание на отменную форму лидера "Ночных Снайперов", имея в виду обложку альбома "Выживут только влюбленные".

"Да, у меня неплохая попа. Это так и есть. У меня другие проблемные места. А что касается обложки, то это была моя идея, сделать ее такой. Все были в шоке от моего желания", — ответила артистка, признавшись, что уже несколько лет очень серьезно относится к тому, как выглядит.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Арбенина о молдавском языке и большом желании приехать в Кишинев

"Мой ответ – спорт. И даже не бокс, которым я занимаюсь, потому что, какой из меня боксер? Самое главное – зарядка с утра, каждое утро хотя бы на протяжении полугода. Если можно этому посвящать около 20 минут в день, то, конечно, — пресс, приседания, отжимания, скакалка и планка. Я – фанат здорового образа жизни. Мне действительно кайфово от того, что я не пью, не курю, что я делаю зарядку, занимаюсь спортом", — пояснила Арбенина.

Молдаване – компанейские

Непринужденная манера беседы привела разговор к другой истории, связанной с Молдовой. Оказалось, что несколько лет назад Диана неожиданно встретила жителя нашей страны.

"Я как-то летела в самолете с молдаванином. И мы с ним так напились! Долетели до Москвы. Он поехал по своим делам, а я – на "Мосфильм" сниматься. Имя его не запомнила. Он – высокий, плечистый парень", — шутила Диана.

Похоже, что истории встреч в самолетах для исполнительницы – особая тема. Одна из них даже стала мотивом для написания песни. Так появилась композиция "Нью-Йорк".

Но в этот день Арбенина отказалась даже от предложения отведать молдавского вина, пояснив, что до концерта у нее есть железное правило – не употреблять спиртные напитки, а после выступления – ей это "уже не надо". Зато на обед у артистки было наше традиционное блюдо – мамалыга, которая, по признанию самой Арбениной, ей очень нравится.

"Ночные Снайперы" могли исчезнуть

Говорили с Арбениной обо всем, но не могли не спросить о названии группы. Оказалось, что "Ночные Снайперы" и вовсе могли исчезнуть.

"Когда все начиналось, нам говорили, что эти два слова друг другу не подходят. В какой-то момент я даже решила поменять название группы, но поскольку мне всегда очень тяжело высасывать из пальца и назойливо думать на какую-то тему, решила все оставить так, как есть", — рассказала артистка.

Она призналась, что ей всегда нравилось все очень точное, лаконичное и не назойливое.

"Образ снайпера, который сидит в окне и в какой-то момент совершает один точный выстрел намного интересней, чем ведьма, которая скачет по крышам", — пояснила Арбенина.

Солистка "Ночных Снайперов" раскрыла секрет, что рада тому, что судьба привела ее на этот путь.

"Недавно думала о том, как мне повезло, потому что я выражаю саму себя. А, например, самая востребованная и гениальная актриса в нашей стране, скажем, Чулпан Хаматова, она постоянно кого-то играет. Я бы так не смогла", — сказала гостья.

В жизни все более печально, чем на сцене

Образ энергичной, веселой и зажигательной Арбениной – то, что видят те, кто приходят в зрительный зал, но в жизни артиста все может быть иначе. Как оказалось, сцена, порой, спасает и лидера "Ночных Снайперов".

"Мне становится в жизни все более печально, чем на сцене. Я знаю свое предназначение, я в нем убеждена. И уже ничего не изменить. Как бы я ни хотела выскочить из этого поезда, все равно мое место — на сцене. Мне там очень хорошо. Несмотря на то, что я действительно предельно откровенна, меня никто никогда не обижал за это. Люди, которые приходят в зрительный зал, никогда себе не позволяли ничего, что меня бы оскорбило или ранило, а в жизни это сплошь и рядом. Я – фаталист. Судьбу нельзя изменить и переписать. Надо пытаться гореть и нельзя сидеть, сложа руки, но тебя все равно вернет на ту дорогу, что тебе предначертана", — уверена Арбенина.

Очень требовательная к себе, как кажется со стороны, Диана тем не менее считает, что этого недостаточно и хотела бы иметь более жесткий характер.

"Я достаточно быстрая, может быть, чуть-чуть колкая. Я бы очень хотела иметь жесткий характер. В коллективе это всегда очень полезно. Я – не диктатор, поэтому коллектив очень часто бывает разболтан, и мне приходится приводить его к общему знаменателю. Мне бы побольше требовательности и к себе, и к людям", — рассказала артистка.

Зачем защищаться?

Открытая и искренняя – вот что может сказать об Арбениной тот, кто хоть раз становился свидетелем ее живого общения с людьми – будь то поклонники, журналисты или члены коллектива. Человека с такими качествами легко ранить, но Диана защищаться и не думает.

"Самоирония – это, конечно, некая защита, но я предпочитаю, чем старше становлюсь, меньше защищаться. Не понимаю причин, зачем нужно защищаться? Нет смысла нападать, нет смысла защищаться. Если бьют, конечно, надо ответить. Но я сначала предупреждаю какое-то количество раз, а потом отвечаю", — поделилась певица.

Как говорит за нее ее творчество – чувству она отдается полностью, не боясь броситься в омут с головой.

"Мне очень нравится безусловность чувства, безусловность жизни. Если отдаваться, то отдаваться. Нельзя этого делать на 90%. Я отдаюсь всегда на 100%. И мне очень больно, когда люди страдают", — сказала Арбенина.

При этом, как оказалось, случайных знакомств Диана все же опасается.

"Мне всегда нравятся превратности судьбы. Вот я, например, никогда не знакомилась ни с кем в вагоне-ресторане поезда. Многие говорят, что познакомились на курорте или в поезде, а я боюсь", — призналась она.

Дети для женщины – главное

Диану на сцене знают во многих странах мира, а Диану-маму – далеко не все. Поэтому разговор не мог не зайти о том, что она воспитывает двух чудесных двойняшек – Артема и Марту.

"Действительно считаю, что самое главное для женщины – родить. Могу сказать, что девушки и женщины, которые не хотят детей, об этом пожалеют. Дети – самое глубокое счастье, которое может даровать Бог. Это не песни, не карьера, не какие-то безумные деньги, самое главное женское предназначение – родить ребенка. Я не думала, что в карте моей судьбы есть два ребенка. Но сейчас я хочу больше. Это свойственно многим женщинам – родить раз, а потом хотеть еще детей", — откровенничала Арбенина.

Она подчеркнула, что сейчас ей 42 года, но чувствует себя на 20-25.

Но кроме воспитания детей, артистка готова делиться своим опытом и с молодыми исполнителями. Сейчас она строит студию звукозаписи, где будет писать альбомы не только группа "Ночные Снайперы".

"Сейчас мне все больше нравится передавать то, что я знаю, что я поняла о сцене, тем людям, которые на нее пытаются подняться", — сказала Арбенина.

А еще лидер "Ночных Снайперов" рассказала о том, что хочет привезти в Молдову свою программу с симфоническим оркестром "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета.

"У меня не очень много планов или того, что я бы хотела сделать, но я мечтаю привезти в Молдову Башмета. Если бы мы привезли нашу совместную симфоническую программу, вы получили бы огромное удовольствие. На сцене переплетаются наши две энергии, учитывая, что мы оба застенчивые, мы друг в друга влюбляемся, и получается очень хороший концерт", — сказала Арбенина.

А затем артистка ушла готовиться к выступлению.

Триумф рок-н-ролла

Спустя два часа после окончания интервью, Арбенина как вихрь ворвалась на сцену переполненного зала Национального дворца. И зрители сразу ответили тем же – в момент все присутствующие подняли вверх заготовленные листовки с логотипом группы и "салютовали" гостям, которые только наращивали темп.

С самого начала можно было заметить умелое переплетение уже полюбившихся композиций с пластинки "Выживут только влюбленные" с хитами группы – "31 весну" сменяла "Наотмашь", которую дополняла "Не дари", подогревали публику "Рубеж", "Пароходы", "Юго-2" и "Гугл". А еще были лирические "Сенбернары", "Звучи" и "Помолчим", последнюю традиционно сопровождало море фонариков.

Артистка не уставала благодарить публику за теплый прием, но на сцене было не тепло, а по-кубински жарко и катастрофически откровенно. На "Столице" к сцене полетели самолеты, а до этого по залу летали огромные шары.

Иначе как музыкальным цунами и триумфом рок-н-ролла произошедшее не назовешь.

В этот вечер Диана рассказывала публике свою "Историю" о том, что "Выживут только влюбленные". А на бис кроме привычного "Морячка" и "Роз" спела "Пусть нам повезет", как обращение к судьбе.

"Огромное вам спасибо за этот чудесный вечер, за этот классный прием. Я сейчас скажу от имени всех, кто стоит на сцене – мы, конечно же, будем ждать, когда сможем вернуться к вам опять. Спасибо большое", — сказала в завершение вечера Арбенина.

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