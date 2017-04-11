В Молдове возрождается старинная техника оформления пасхальных яиц

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В Молдове некоторые народные умельцы возрождают старинную технику росписи яиц "воском в рельефе". Мастерица Екатерина Савицки в интервью Sputnik рассказала, что для нанесения орнамента используется исключительно чистый продукт пчеловодства.

По ее словам, при работе с таким материалом главное — угадать с температурой его подогрева: воск не должен быть ни слишком тугим, ни излишне расплавленным, в противном случае орнамент получится нечетким.

Источником вдохновения для художницы служит молдавский национальный костюм. Его геометрические мотивы подталкивают народную мастерицу на создание собственных узоров.

"В абсолютном большинстве случаев я ухожу от изначально запланированного рисунка. Задумка меняется уже в самом процессе нанесения контура. К тому же, толщина инструмента мне тоже подсказывает орнамент", — рассказала Савицки.

Для того, чтобы бесцветный воск заиграл красками, мастера рельефной техники используют специальные пигменты, которые долгое время сохраняют яркость. Савицки пояснила, что сначала их смешивают, добиваясь нужного оттенка, а затем наносят рисунок. Художница использует преимущественно красный цвет, который в христианской традиции символизирует кровь Иисуса Христа.

"Когда я использую другой цвет, помимо красного, значит роспись несет иную смысловую нагрузку. Я работаю весь год, не только перед Пасхой. Роспись яиц — мое хобби. Вне пасхального времени я не использую религиозную тематику", — рассказала Савицки.

Как правило, в качестве объектов для применения старинной техники художница использует страусиные яйца. Толщина их скорлупы составляет 2-3 миллиметра, что обеспечивает долговечность пасхальных сувениров. Некоторые из них украшают дома ценителей ручной работы стран СНГ и Европы.

Как украшать пасхальные яйца? © Sputnik/ Алексей Филиппов Сойдет ли в этом году благодатный огонь в Иерусалиме

Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в первом веке от Рождества Христова. По преданию, яйцо, преподнесенное святой равноапостольной Марией Магдалиной императору Тиверию, чудесным образом изменило цвет и тем самым посрамило неверие императора. Тиверий заявил Магдалине, что невозможно воскреснуть из мертвых — как невозможно яйцу вдруг стать красным. Тут же на глазах императора яйцо покраснело, свидетельствуя об истинности христианской веры.

Способов окраски яиц на Пасху масса. Самый простой и известный способ — добавить при варке луковую шелуху, которая придаст яйцам красивый цвет: от светло-золотистого до глубокого красно-коричневого. Некоторые хозяйки используют для покраски и сок свеклы или красной капусты, а также кофе, куркуму и др. Популярностью пользуются также пищевые красители и разнообразные наборы наклеек для украшения яиц.

© Sputnik/ Дарья Чернега Пасхальные яйца

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