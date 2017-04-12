Представители 6 стран приедут в Кишинев на форум Славянских вузов

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Второй Форум Славянских университетов СНГ состоится 27-29 апреля в Кишиневе и будет приурочен к 20-летию Славянского университета Республики Молдова.

"Цель проекта — консолидация Славянских университетов — высших учебных заведений, в миссию которых входит сохранение высшего образования на русском языке вне России и обеспечение прав гражданина на выбор языка образования, а также способствование интеграционным процессам и формированию межкультурного диалога в странах расположения этих вузов и в рамках СНГ", — сообщила корреспонденту Sputnik ректор Славянского университета Молдовы Татьяна Млечко.

В рамках Форума пройдут пленарное заседание руководителей и представителей вузов, педагогическая дискуссия, круглые столы с участием представителей неправительственных организаций, соотечественников и т.д.

"Русская готика" Ново-Никольского собора с высоты птичьего полета >>>

В работе Форума примут участие 50 человек — представители Славянских университетов Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, а также представители российских вузов, имеющих факультеты "русский как иностранный".

"Форум призван способствовать прямым молодежным контактам, которые, с одной стороны, расширяют диапазон их знаний о странах Содружества, их культурном наследии, с другой — формируют межличностные контакты на перспективу. Форум является значимым проектом для поддержки русского языка как языка межнационального и межкультурного общения на пространстве Содружества", — подчеркнула Млечко.

Глава Россотрудничествa: Русский мир интересен жителям многих стран >>>

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>