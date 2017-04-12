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Меморандум о создании Ассоциации славянских вузов подписан в Душанбе

Представители 6 стран приедут в Кишинев на форум Славянских вузов

из личного архива Татьяны Млечко
Культура
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Представители шести стран приедут в Кишинев на форум Славянских университетов

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Второй Форум Славянских университетов СНГ состоится 27-29 апреля в Кишиневе и будет приурочен к 20-летию Славянского университета Республики Молдова.

"Цель проекта — консолидация Славянских университетов — высших учебных заведений, в миссию которых входит сохранение высшего образования на русском языке вне России и обеспечение прав гражданина на выбор языка образования, а также способствование интеграционным процессам и формированию межкультурного диалога в странах расположения этих вузов и в рамках СНГ", — сообщила корреспонденту Sputnik ректор Славянского университета Молдовы Татьяна Млечко.

В рамках Форума пройдут пленарное заседание руководителей и представителей вузов, педагогическая дискуссия, круглые столы с участием представителей неправительственных организаций, соотечественников и т.д.

Сергей Федоров
© Photo: riafan.ru
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В работе Форума примут участие 50 человек — представители Славянских университетов Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, а также представители российских вузов, имеющих факультеты "русский как иностранный".

"Форум призван способствовать прямым молодежным контактам, которые, с одной стороны, расширяют диапазон их знаний о странах Содружества, их культурном наследии, с другой — формируют межличностные контакты на перспективу. Форум является значимым проектом для поддержки русского языка как языка межнационального и межкультурного общения на пространстве Содружества", — подчеркнула Млечко.

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Теги:
русский язык, вузы, форум, Славянский университет, Татьяна Млечко, Кишинев
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