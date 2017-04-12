В Кишиневе пройдет 1/8 финала сезона Региональной лиги КВН "Молдова"

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Вторая 1/8 финала сезона Региональной лиги КВН "Молдова" 2017 года состоится 30 апреля в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.
В событии примут участие команды со всей Молдовы и гости из Украины.
Участниками второй игры станут команды "Шок по-молдавски" (Кишинев), "Логики нет" (Тирасполь), "Бордо" (Одесса), "Южный темперамент" (Комрат) и "Сборная севера Молдовы" (Бельцы).
Начало — в 18.00.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>