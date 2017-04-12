"Тотальный диктант" в Молдове - промежуточные итоги

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Около 900 человек приняли участие в акции "Тотальный диктант" в Молдове.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В этом году у "Тотального диктанта" рекордный урожай отличников

Диктант проходил в Кишиневе — в Российском центре науки и культуры, Русском центре Молдавского государственного университета, Славянском университете Республики Молдова и Государственном педагогическом университете имени Ион Крянгэ, а также в Бельцах, Гагаузии и Приднестровье.

В числе участников "Тотального диктанта" — руководитель представительства Росcотрудничества Михаил Давыдов, председатель Русской общины Людмила Лащенова, ректор Славянского университета, председатель молдавского общества преподавателей-русистов Татьяна Млечко, гости из Москвы — знатоки российского элитарного клуба "Что? Где? Когда?", преподаватели вузов и средних учебных заведений, студенты из Китая, обучающиеся в магистратуре Молдавского госуниверситета, учащиеся и журналисты.

Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал известный российский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора — Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Участникам в Молдове досталась часть про Улан-Удэ. Текст диктовали популярные в республике и за ее пределами люди — заслуженная артистка Молдовы Вера Марьянчик, лауреат медали А.С. Пушкина Нина Горбачева, телеведущий "РТР Молдова" Дмитрий Спиваков, журналист Наталья Давидович.

В Тирасполе "диктаторами" выступили начальник Управления информационных коммуникаций Приднестровского университета Евгений Зубова и актриса Государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой Ольга Прохорова, а в Бельцах — завкафедрой славистики Елена Сирота.

Партнером международной акции "Тотальный диктант" в 2017 году стало информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Итоги диктанта будут объявлены после 12 апреля, а победителей будут чествовать 6 июня, в День русского языка.

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