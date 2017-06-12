Музыка на фоне скал - в Молдове состоялся второй фестиваль DescOPERĂ

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. На живописном ландшафте Бутучен (Старый Орхей) прошел второй Фестиваль классической музыки на открытом воздухе — DescOPERĂ. Организаторы учли недостатки прошлого года, когда возникли проблемы со звуком, и на сей раз никакие технические неполадки не мешали восприятию публикой прекрасных классических произведений. Надо отметить, что и сами зрители в нынешний раз были более активны, и в один из вечеров широкое пространство скального ущелья казалось было полностью заполнено слушателями.

"После прошлого года велась большая работа. Над улучшением трудилась огромная команда, на организацию бросили серьезные силы", — рассказал корреспонденту Sputnik один из главных организаторов фестиваля, владелец пансиона Eco-Resort Butuceni Анатолий Ботнару.

В течение трех дней на суд зрителей были представлены классический дивертисмент "От барокко до романтизма", опера Бизе "Кармен", вальсы Иоганна Штрауса.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Фестиваль классической музыки на открытом воздухе – DescOPERĂ

В отличие от прошлого года, когда импровизированная сцена располагалась у скал ущелья, в нынешнем — каждый вечер место встречи изменялось. В данном случае знаменитое "Место встречи изменить нельзя" было удачно заменено свободой передвижения. Шутка, но она подчеркивает размах праздника. То сцена появлялась на пригорке, на фоне села Бутучен, то она устанавливалась в окружении скалистых пейзажей, то — на небольшой веранде у реки Реут.

На сцене выступали профессиональные артисты лучших коллективов Молдовы — Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, Национальной филармонии им. Сергея Лункевича, а именно симфонического оркестра и хоровой капеллы "Дойна". За дирижерским пультом был маэстро Фридрих Пфайфер из Австрии. Именно ему принадлежит идея создания этого фестиваля классической музыки.

Организаторы надеются, что фестиваль станет доброй традицией. Они уже разрабатывают идеи по третьему его проведению.

На закрытии Анатол Ботнару пожелал, чтобы подобные фестивали получили распространения и в других районах страны.

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