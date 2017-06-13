Кастинг у Эмиля Лотяну: цыгане, печень и роль барона

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Актер Архангельского театра драмы Константин Феофилов, выросший в Молдове, рассказал журналистам, как он проходил кастинг на легендарный фильм Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо".

"В свое время я окончил студию киноактера на "Молдова-фильм", мы тогда с родителями жили в Кишиневе. Окончил курс Ольги Улицкой, советского кинорежиссера. Пробовался у Лотяну на роль цыгана Лойко Зобара в фильме "Табор уходит в небо". Это я сейчас лысый и седой, а тогда я был с черной шевелюрой", — вспоминает Феофилов.

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Но потом, по его словам, Лотяну присмотрелся и решил, что Зобара Феофилов играть не будет, так как на цыгана не похож.

Тогда Феофилов попробовался на роль спившегося барона Силади для того же фильма.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Эмилю Лотяну - от благодарных современников 9

"Пробы я прошел, утвердили. Но в тот момент Лотяну бросился спасать своего друга, который как раз уволился из Кишиневского ТЮЗа. Эмиль Владимирович потом извинялся передо мной, мол, "Костя, ты молодой и печень у тебя в порядке, а тут приехал друг, остался без работы, и печень у него, как положено спившемуся барону…"", — пересказал Феофилов этот курьезный случай.

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