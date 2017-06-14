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Таким Кишинев вы еще не видели много редких фотографий

© Sputnik/ РИА Новости
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (155)
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Таким Кишинев вы еще не видели – много редких фотографий опубликовано в открытом доступе

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Краевед Юрий Швец рассказал в своем блоге о визите в Кишинев в 1843 году известного польского писателя Юзеф Игнацы Крашевского, который в достаточно подробном описании нашего города упомянул и о некоторых примечательных зданиях.

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Вот что писал литератор:

"Улицы Кишинева, как везде, правильно уставлены белыми домиками, ничем не отличающимися друг от друга, растущими как грибы. Это выражение в данном случае не преувеличено, потому что постройки растут на глазах. Я встретил только несколько более оригинальных старых домиков, наполовину деревянных, с балюстрадой и крылечками, высокими крышами и лестницами снаружи, со ставнями, поднимающимися вверх и выступами, дающими тень, под которой сидели с заложенными под себя ногами греки, болгары и молдаване, медленно куря табак. Но число таких домиков, художественно выглядывающих, интересных для путешественника, постепенно уменьшается: их нужно искать, а скоро нельзя будет и найти. Вместо них настроят большие ящики, которые называются красивыми каменными домами, красивыми должно быть потому, что они гладки и белы. Старые дома, по-видимому, все предназначены на слом".

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"Описание любопытное, но кишиневцу наших дней оно ничего не напомнит — таких домиков он в городе наверняка не встречал. Чтобы разобраться, что так заинтересовало Крашевского в Кишиневе, вспомним о том, что спустя почти 100 лет после визита польского писателя в 1931 году вышла статья румынского историка Петре Константинеску-Яшь "Cele mai vechi case din Chișinău" ("Самые старые дома Кишинева"). Автор изучил самые старые дома нашего города, в частности именно те, что описывал в 1843 году Крашевский", — отметил Швец.

По его словам, Константинеску-Яшь относит появление этих домов к периоду сразу после русско-турецкой войны 1787-1791 годов и до первых лет после присоединения Бессарабии к России.

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"В той войне Кишинев особенно сильно пострадал, будучи разрушенным почти полностью, поэтому на указанный период приходится фаза активного его восстановления из пепелища. А благодаря тому, что статья Константинеску-Яшь была богато иллюстрирована фотографиями, мы сегодня можем увидеть, как эти здания выглядели", — сказал Швец.

Он уточнил, что к моменту съемки этим домам было далеко за 100 лет, и все они располагались в старом, нижнем городе, являясь жилищами далеко не самых богатых кишиневцев.

"Должного ухода эти дома не получали уже очень давно, поэтому на фотографиях они выглядят довольно потрепанными", — заметил краевед.

Он подчеркнул, что некоторые из домов, привлекавших взгляды путешественников, простояли, как минимум, до конца 1959 года. Например, дом Загородного который сфотографирован с нескольких ракурсов и в разное время.

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Фотографии из той статьи приводятся здесь:

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© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Дом Бонза на нынешней улице А Хыждеу. Вид со двора.
Кишинев. Дом на улице Минковской (сейчас это ул. Г. Кошбук). Вид со двора.
© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Дом на улице Минковской (сейчас это ул. Г. Кошбук). Вид со двора.
Кишинев. Дом на Огородной, 51. Сейчас это улица Грэдинилор или где-то рядом с ул. Албишоара.
© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Дом на Огородной, 51. Сейчас это улица Грэдинилор или где-то рядом с ул. Албишоара.

 

Кишинев. Дом Стоянова на Огородной улице (сейчас это или на улице Грэдинилор или на Албишоаре).
© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Дом Стоянова на Огородной улице (сейчас это или на улице Грэдинилор или на Албишоаре).
Кишинев. Дом Загородного. Фотография 1959 года.
© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Дом Загородного. Фотография 1959 года.
Кишинев. Дом Загородного. Фотография 1959 года.
© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Дом Загородного. Фотография 1959 года.
Тема:
Узнай Молдову! (155)

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Теги:
старые дома, фотографии, Юрий Швец, Кишинев
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