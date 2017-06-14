КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Краевед Юрий Швец рассказал в своем блоге о визите в Кишинев в 1843 году известного польского писателя Юзеф Игнацы Крашевского, который в достаточно подробном описании нашего города упомянул и о некоторых примечательных зданиях.
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Вот что писал литератор:
"Улицы Кишинева, как везде, правильно уставлены белыми домиками, ничем не отличающимися друг от друга, растущими как грибы. Это выражение в данном случае не преувеличено, потому что постройки растут на глазах. Я встретил только несколько более оригинальных старых домиков, наполовину деревянных, с балюстрадой и крылечками, высокими крышами и лестницами снаружи, со ставнями, поднимающимися вверх и выступами, дающими тень, под которой сидели с заложенными под себя ногами греки, болгары и молдаване, медленно куря табак. Но число таких домиков, художественно выглядывающих, интересных для путешественника, постепенно уменьшается: их нужно искать, а скоро нельзя будет и найти. Вместо них настроят большие ящики, которые называются красивыми каменными домами, красивыми должно быть потому, что они гладки и белы. Старые дома, по-видимому, все предназначены на слом".
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"Описание любопытное, но кишиневцу наших дней оно ничего не напомнит — таких домиков он в городе наверняка не встречал. Чтобы разобраться, что так заинтересовало Крашевского в Кишиневе, вспомним о том, что спустя почти 100 лет после визита польского писателя в 1931 году вышла статья румынского историка Петре Константинеску-Яшь "Cele mai vechi case din Chișinău" ("Самые старые дома Кишинева"). Автор изучил самые старые дома нашего города, в частности именно те, что описывал в 1843 году Крашевский", — отметил Швец.
По его словам, Константинеску-Яшь относит появление этих домов к периоду сразу после русско-турецкой войны 1787-1791 годов и до первых лет после присоединения Бессарабии к России.
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"В той войне Кишинев особенно сильно пострадал, будучи разрушенным почти полностью, поэтому на указанный период приходится фаза активного его восстановления из пепелища. А благодаря тому, что статья Константинеску-Яшь была богато иллюстрирована фотографиями, мы сегодня можем увидеть, как эти здания выглядели", — сказал Швец.
Он уточнил, что к моменту съемки этим домам было далеко за 100 лет, и все они располагались в старом, нижнем городе, являясь жилищами далеко не самых богатых кишиневцев.
"Должного ухода эти дома не получали уже очень давно, поэтому на фотографиях они выглядят довольно потрепанными", — заметил краевед.
Он подчеркнул, что некоторые из домов, привлекавших взгляды путешественников, простояли, как минимум, до конца 1959 года. Например, дом Загородного который сфотографирован с нескольких ракурсов и в разное время.
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Фотографии из той статьи приводятся здесь:
- Кишинев. Дом Бонза на нынешней улице А Хыждеу. Вид со двора.
- Кишинев. Дом Бонза на нынешней улице А Хыждеу.
- Кишинев. Дом Булгару на углу нынешних ул.А. Хыждеу и Кожокарилор. Вид со двора.
- Кишинев. Дом Комерзана. Находился примерно на нынешней улице А. Хыждеу.
- Кишинев. Дом Маевского на улице Кожухарской (сейчас Кожокарилор).
- Кишинев. Дом на улице Минковской (сейчас это ул. Г. Кошбук).
- Кишинев. Дом на улице Бэлческу, 7 (Бальшевская). В наше время этой улицы не существует.
- Кишинев. Дом Параванова на углу улиц Ивановской и Огородной (нынешние Иоан Ботезэторул и Грэдинилор).
- Дом Пэтлэджяну на ул. Вознесенской (нынешняя Григоре Уреке).
- Кишинев. Дом Пэтлэджяну на ул. Вознесенской (нынешняя Григоре Уреке).
- Кишинев. Дом Стоянова на Огородной улице (сейчас это или на улице Грэдинилор или на Албишоаре).
- Кишинев. Дом Цубариу на улице Г. Лазар (нынешняя А. Хыждеу).
- Кишинев. Дом Загородного, 1930-е гг.