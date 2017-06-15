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Кишинев. Арка на Александровской улице напротив Благородного собрания (нынешний бульвара Штефана чел Маре у кинотеатра Patria).

Праздничные гулянья 100-летней давности в Кишиневе - редкие фотографии

© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (157)
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Редкие фотографии, иллюстрирующие празднование в Кишиневе 100-летия присоединения Бессарабии к России, опубликованы в интернете

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Сто пять лет назад Восточная Молдова, перестав подчиняться Высокой Порте, вошла в состав Российской империи и стала Бессарабской областью. Эту дату чтят те, кто далек от исторических спекуляций.

Памятник Александру Первому в Кишиневе
© Photo: http://oldchisinau.com
Памятник Александру Первому в Кишиневе - символ свободы

Когда-то таких было большинство, и в 1912 году столетие присоединения Бессарабии к России праздновали в Кишиневе достаточно широко.

Краевед Юрий Швец приводит в своем блоге фотографии, показывающие мероприятия, проходившие в мае 1912 года в губернской столице — Бессарабия к тому времени уже была отдельной губернией.

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"Мероприятия начались 13 мая, но основные события были намечены на период 15-17 мая. Из высоких гостей присутствовали товарищ (заместитель — ред.) министра внутренних дел Российской империи гофмейстер А. Н. Харузин со своей супругой", — написал Швец.

Место основания Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Кишиневские старинные родники и их "отцы-основатели"

По его словам, приведенные здесь фотографии сделаны одесским фотографом газеты "Одесский листок" Д. И. Пудичевым. Благодаря ему и также приведенным здесь иллюстрациям из книги "Празднование столетнего юбилея присоединения Бессарабии к России 1812-1912", изданной в Кишиневе в 1914 году, мы сегодня можем видеть, как все происходило.

"Кишинев украсили красивыми арками. Спустя два года, когда состоится продолжение торжеств с визитом императора Николая II, некоторые из этих временных конструкций заменят на более капитальные. Впрочем, и последним не было суждено долго стоять — около 1918 года они были снесены", — написал Швец.

По его словам, согласно публикации в "Одесском листке", арки были сооружены на средства местного купечества. Но позднее местные купцы были очень огорчены тем, что, несмотря на их весомый вклад в развитие Кишинева как торгового города и значительное участие в подготовке к торжественным мероприятиям, их даже не пригласили на торжества.

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  • Кишинев. Арка на Александровской улице напротив Благородного собрания (нынешний бульвара Штефана чел Маре у кинотеатра Patria).
    Кишинев. Арка на Александровской улице напротив Благородного собрания (нынешний бульвара Штефана чел Маре у кинотеатра "Patria").
    © Photo: http://blog.oldchisinau.com
  • Кишинев. Арка на углу Болгарской и Александровской улиц. Нынешний угол улицы Болгарской и бульвара Штефана чел Маре.
    Кишинев. Арка на углу Болгарской и Александровской улиц. Нынешний угол улицы Болгарской и бульвара Штефана чел Маре.
    © Photo: http://blog.oldchisinau.com
  • Кишинев. Арка на углу Александровской и Армянской улиц (нынешние Армянская и Штефана чел Маре).
    Кишинев. Арка на углу Александровской и Армянской улиц (нынешние Армянская и Штефана чел Маре).
    © Photo: http://blog.oldchisinau.com
  • Кишинев. Арка на углу Александровской и Михайловской улиц (нынешние бульвар Штефана чел Маре и улица М. Эминеску).
    Кишинев. Арка на углу Александровской и Михайловской улиц (нынешние бульвар Штефана чел Маре и улица М. Эминеску).
    © Photo: http://blog.oldchisinau.com
  • Кишинев. Арка на углу Александровской и Бендерской (нынешний бульвар Штефана чел Маре и улица Тигина).
    Кишинев. Арка на углу Александровской и Бендерской (нынешний бульвар Штефана чел Маре и улица Тигина).
    © Photo: http://blog.oldchisinau.com
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© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Арка на Александровской улице напротив Благородного собрания (нынешний бульвара Штефана чел Маре у кинотеатра "Patria").
Кишинев. Две арки на Павловской улице (нынешняя улица Е. Доги).
© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Две арки на Павловской улице (нынешняя улица Е. Доги).
Кишинев. Арка на углу Александровской и Михайловской улиц (нынешние бульвар Штефана чел Маре и улца М. Эминеску).
© Photo: http://blog.oldchisinau.com
Кишинев. Арка на углу Александровской и Михайловской улиц (нынешние бульвар Штефана чел Маре и улца М. Эминеску).

 

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Тема:
Узнай Молдову! (157)

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Теги:
1812 год, арки, празднование, присоединение Восточной Молдовы к России, Бессарабия, Молдова, Россия, Кишинев
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