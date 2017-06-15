Праздничные гулянья 100-летней давности в Кишиневе - редкие фотографии

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Сто пять лет назад Восточная Молдова, перестав подчиняться Высокой Порте, вошла в состав Российской империи и стала Бессарабской областью. Эту дату чтят те, кто далек от исторических спекуляций.

Когда-то таких было большинство, и в 1912 году столетие присоединения Бессарабии к России праздновали в Кишиневе достаточно широко.

Краевед Юрий Швец приводит в своем блоге фотографии, показывающие мероприятия, проходившие в мае 1912 года в губернской столице — Бессарабия к тому времени уже была отдельной губернией.

Кишинев, каким ты был прекрасным — видео 40-летней давности >>>

"Мероприятия начались 13 мая, но основные события были намечены на период 15-17 мая. Из высоких гостей присутствовали товарищ (заместитель — ред.) министра внутренних дел Российской империи гофмейстер А. Н. Харузин со своей супругой", — написал Швец.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Кишиневские старинные родники и их "отцы-основатели"

По его словам, приведенные здесь фотографии сделаны одесским фотографом газеты "Одесский листок" Д. И. Пудичевым. Благодаря ему и также приведенным здесь иллюстрациям из книги "Празднование столетнего юбилея присоединения Бессарабии к России 1812-1912", изданной в Кишиневе в 1914 году, мы сегодня можем видеть, как все происходило.

"Кишинев украсили красивыми арками. Спустя два года, когда состоится продолжение торжеств с визитом императора Николая II, некоторые из этих временных конструкций заменят на более капитальные. Впрочем, и последним не было суждено долго стоять — около 1918 года они были снесены", — написал Швец.

По его словам, согласно публикации в "Одесском листке", арки были сооружены на средства местного купечества. Но позднее местные купцы были очень огорчены тем, что, несмотря на их весомый вклад в развитие Кишинева как торгового города и значительное участие в подготовке к торжественным мероприятиям, их даже не пригласили на торжества.

Сотни людей собрались в центре Кишинева — чего они требовали >>>

© Photo: http://blog.oldchisinau.com Кишинев. Две арки на Павловской улице (нынешняя улица Е. Доги).

© Photo: http://blog.oldchisinau.com Кишинев. Арка на углу Александровской и Михайловской улиц (нынешние бульвар Штефана чел Маре и улца М. Эминеску).

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>