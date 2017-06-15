Кишиневцев и гостей столицы в ближайшие дни ждет сюрприз

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik, Дарья Чернега. Классические Па-де-де, неоклассика и балетные постановки в стиле модерн ждут любителей высокого искусства на гала-концерте "Звезды мирового балета", заявила один из организаторов мероприятия прима-балерина Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, народная артистка Молдовы Кристина Терентьева.

Как отметила артистка, для участия в концерте в Молдову на время вернутся наши соотечественники, выпускники хореографического колледжа Кишинева, которые добились большого успеха на мировых театральных подмостках. В частности, перед кишиневской публикой выступит солист балета театра Венской оперы Михаил Сосновский.

"Михаил Сосновский и Александр Ткаченко приезжают к нам из Вены и будут танцевать номер, который поставил Михаил. Он называется тень артиста. Это чистый модерн и очень зрелищный номер. В нем будут трюки, красивые прыжки. Это будет очень ярко", — рассказала Терентьева.

Сама Кристина и ее партнер по сцене — Алексей Терентьев представят публике номер, созданный другим прославленным выходцем из Молдовы — Раду Поклитару. Как отметила Терентьева, с постановкой "Пергалези" в 2008-м году танцевальная пара завоевала золотую медаль на конкурсе в Варне. А вот в Кишиневе ее пока не видели ни разу. В пятницу, 16 июня, во дворце Республики на концерте "Звезды мирового балета" выступят солисты театров Милана, Венеции, Вены, Москвы, Санкт-Петербурга, Денвера (США), Софии, Берлина, Таллина.

"Педагоги в хореографическом колледже Кишинева принадлежат к русской балетной школе. Поэтому наши ученики на всех конкурсах берут призовые места. О нашей молдавской школе услышали на мировых сценах и для нас это очень важно", — отметила Терентьева.

Организаторы концерта надеются, что концерт станет традиционным и будет проходить ежегодно в виде уникального фестиваля.

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