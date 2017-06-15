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Здание второй женской гимназии имени Натальи Дадиани

Кишиневская готика - каков наш город на самом деле

© Photo: Facebook / Stefanita Ion de Moldavie
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (157)
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Как создавалось старинное здание, ставшее в наше время одним из филиалов Национального музея искусств, читайте в публикации Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Здание филиала нынешнего Национального музея искусств в Кишиневе, расположенное на улице 31 Августа 1989 года, недавно отреставрированное, было создано в XIX веке в эклектическом стиле с элементами флорентийской готики — такую фразу можно прочесть в информационных сборниках по архитектурному наследию Кишинева.

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Но мало кто знает об истории создания этого строения, и чему оно служило. Как сообщил корреспонденту Sputnik директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников, муниципальный советник Ион Штефэницэ, в 1897 году государственный советник Российской империи Митрофан Пуришкевич продал свое родовое имение, недвижимость в периметре квартала, совету второй женской гимназии, учрежденной княгиней Натальей Дадиани и получившей ее имя. Дадиани, кстати, были первым директором этой гимназии.

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После сноса прежних конструкций в 1901 году было построено новое здание высотой в 2,5 этажа. Автор проекта — знаменитый Александр Бернардацци. Строительство продолжалось всего лишь год. Семья Дадиани заказала Бернардацци проектирование и строительство настоящего дворца, особую нарядность которому придает сочетание добытого в наших краях известняка-ракушечника с красным кирпичом. Сочетание кирпича и котельца стало излюбленным, "фирменным" стилем Бернардацци.

По некоторым данным, во время Первой мировой войны в здании гимназии был оборудован госпиталь.

В период Великой Отечественной войны строение сильно пострадало и по большей части было снесено.

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Штефэницэ сообщил, что до 1964 года там располагался Центральный комитет Компартии Молдавии, а затем там был Дом пионеров. В левом крыле здания разместилось республиканское общество "Знание".

"С 1976 года здесь начал работать Музей истории Компартии Молдавии. Чтобы расширить музейное пространство, было построено правое крыло высотой в два этажа, и здание обрело симметрию", — сказал Штефэницэ.

А составляющей Музеем искусств это здание стало в 1989 году.

Здание второй женской гимназии имени Натальи Дадиани
© Photo: http://www.monument.sit.md
Здание второй женской гимназии имени Натальи Дадиани
Здание второй женской гимназии имени Натальи Дадиани
© Photo: http://www.monument.sit.md
Здание второй женской гимназии имени Натальи Дадиани

Продолжение темы читайте в следующих публикациях.

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Тема:
Узнай Молдову! (157)

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Теги:
женская гимназия, Наталья Дадиани, Александр Бернардации, Ион Штефэницэ, Кишинев
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