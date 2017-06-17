Навсегда исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik, Сергей Цуркану. Привычный нам исторический центр Кишинева еще недавно выглядел совсем по-другому. Город больше напоминал Одессу или даже Бухарест, по крайней мере, не многим уступал архитектурным красотам этих городов. Середина ХХ века оказалась поистине несчастной не только для многих жителей мира, в связи с самой страшной войной и социальными катаклизмами, но и для облика молдавской столицы. 10 ноября 1940 года подземный толчок мощностью около 7.5 баллов сотряс около 80 тысяч квадратных километров территорий. В общей сложности погибло более 1000 человек. Это была первый удар по архитектуре Кишинева. Последующие два — военные действия 1941 и 1944 годов, которые окончательно "добили" исторический центр города — Кишинев лежал в руинах.

В данном материале хотелось бы вспомнить некоторые грандиозные, роскошные и просто красивые здания нашей столицы.

Епархиальный дом

Здание было освящено 18 декабря 1911 года и являлось на тот момент одним из крупнейших в Кишиневе. Первые этажи были отданы под магазины, а все остальное занимали различные отделы епархии. Здание сильно пострадало во время войны, но, по мнению экспертов, вполне могло было быть восстановлено. Однако его снесли и сейчас на его месте Площадь Великого Национального Собрания.

Епархиальное женское училище

Епархиальное Женское Училище — открылось в Кишиневе в 1864 году и являлось одним из самых престижных учебных заведений города. Училище было грандиозным — пожалуй, самым крупным в городе. Располагалось оно на холме напротив железнодорожного вокзала. При нем же была часовня и помещение для проживание учащихся. После войны здание пришло в упадок и в нем содержались военнопленные. На руинах училища был выстроен один из корпусов завода "Виброприбор".

Гостиница "Бристоль" или Пассаж

Помпезное и яркое строение находилось на главной улице Кишинева, справа от нынешнего ресторана быстрого питания McDonald's. Собственно, на месте самого фаст-фуда ранее была улочка — Полицейский переулок, перегороженная после войны. Тогда же, в конце 40-х, полуразрушенная гостинца "Бристоль" была снесена. И опять-таки — здание вполне можно было восстановить.

Дом Поляка

Это роскошное здание, практически примыкало к гостинице "Бристоль" и находилось напротив Примэрии, на месте нынешнего Главпочтамта. Изначально в здании располагался театр "Beau Monde", позже дом купил Гдаль (Машко) Абрамович Поляк. Во время войны здание было сильно разрушено.

Аптека Когана (Паутынского)

Очень красивое, небольшое здание находилось на углу нынешнего проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской, на "базарной" стороне. В здании традиционно размещалась аптека — изначально оно принадлежало Максимилиану Михайловичу Паутынскому, а позже Шимшону Когану, он был последним владельцем аптеки. Существуют фотографии руин аптеки в 1944 году.

Дом Шмаковой

Гостиница "Националь", известная также как Дом Шмаковой, — это еще одно монументальное здание молдавской столицы. Располагалось на углу нынешних Штефан чел Маре и Александри, на верхней чести проспекта. Сильно пострадало в конце войны, но, что интересно, было частично восстановлено, однако в очень упрощенном и примитивном виде. Желающие могут сравнить фотографию с нынешним зданием на этом месте и оценить, насколько качественно его восстановили.

В сегодняшнем материале была представлена лишь малая часть навсегда исчезнувших архитектурных красот нашей столицы. Если бы эти здания сохранились, город, наверняка, выглядел бы по-иному. Сейчас же одной главных задач городских властей и жителей Кишинева должно стать сохранение того немногого наследия старины, что осталось.

Продолжение следует.

В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

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