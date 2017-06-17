Георге Грыу снова на дне

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В прошлом году Sputnik Молдова писал, что Георге Грыу, известный молдавский актер и по совместительству отец российской актрисы Лянки Грыу, по всей видимости, вновь стал выпивать. К сожалению, эта информация подтвердилась, вот что пишет один из жителей Кишинева в соцсетях.

Найдет ли Георге Грыу силы и возможность в очередной раз "завязать", справиться с пагубной привычкой и вернуться к творчеству? Ценителям молдавского кино хочется в это верить.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>