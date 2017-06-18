Узнаем Кишинев: что было раньше в здании Олимпийского комитета

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Здание, в котором сегодня располагается штаб-квартира Национального олимпийского комитета Молдовы, на перекрестке улиц Пушкина и Щусева в Кишиневе, изначально стало место размещения медицинской клиники, рассказал корреспонденту Sputnik глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников, муниципальный советник столицы Ион Штефэницэ.

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"В 1878 года губернский секретарь Николай Иванович Кушковский купил на публичном аукционе, организованном городской управой, земельный участок на углу нынешних улиц Пушкина и Щусева. Здесь в период с 1879 по 1894 год был построен дом. Он состоял из шести комнат", — отметил Штефэницэ.

По его словам, в 1897 году здание купил врач Лазарь Тумаркин. Здесь с 1898 по 1902 год было возведено новое строение под клинику гидротерапии.

"В межвоенный период здание обновили, в частности реконструировали его фасад", — заключил Штефэницэ.

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