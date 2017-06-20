КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Из публикаций в прессе мы знаем, что первое упоминание о территории нынешней Рышкановки, района современного Кишинева, относится к началу XV века.

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Тогда эта земля была пожалована писарю Михаилу Оцелу, и его потомки владели ею до 1717 года.

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Затем половину этого земельного участка купил казначей Еремия. Казначей по-молдавски — это вистерник, поэтому данная территория стала называться Вистерничень. Остальная часть землевладения перешла к боярину Константину Рышкану, от фамилии которого и получила свое название.

В начале XIX века владельцем Рышкановки и соседних слободок Бубуечь и Гециоань становится сын Константина Рышкану Дмитрий — великий стольник и наместник.

С середины XIX века Рышкановка стала предместьем Кишинева. В 1870 году здесь было 122 дома и 512 жителей. В конце XIX века этот район был выкуплен городскими властями и вошел в состав Кишинева.

Здесь, на Скаковом поле, в 1877 году проходил парад русских войск и болгарских ополченцев перед отправкой на последнюю русско-турецкую войну >>>

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А в 1912 году в рамках празднования 100-летия присоединения Восточной Молдовы к России часть торжественных мероприятий также проходила на Рышкановке. Мероприятия начались 13 мая, но основные события состоялись с 15 по 17 мая. А 16 мая состоялся крестный ход на Рышкановку, и там же — парад войск. Фотографии этого события сохранились до наших дней, их опубликовал краевед Юрий Швец.

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