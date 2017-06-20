11:30 20 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Гофмейстер А. Н. Харузин с супругой на параде войск 16 мая 1912 г на Рышкановской горе.

Старый Кишинев: Рышкановка раритетные фото

© Photo: blog.oldchisinau.com
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Легенды старого Кишинева (43)
20710

Старый Кишинев: Рышкановка – раритетные фото представлены на Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Из публикаций в прессе мы знаем, что первое упоминание о территории нынешней Рышкановки, района современного Кишинева, относится к началу XV века.

Инаугурация Олимпийского Дома
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Узнаем Кишинев: что было раньше в здании Олимпийского комитета

Тогда эта земля была пожалована писарю Михаилу Оцелу, и его потомки владели ею до 1717 года.

Таким Кишинев вы еще не видели — много редких фотографий >>>

Затем половину этого земельного участка купил казначей Еремия. Казначей по-молдавски — это вистерник, поэтому данная территория стала называться Вистерничень. Остальная часть землевладения перешла к боярину Константину Рышкану, от фамилии которого и получила свое название.

В начале XIX века владельцем Рышкановки и соседних слободок Бубуечь и Гециоань становится сын Константина Рышкану Дмитрий — великий стольник и наместник.

Фонтан
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Кишинев, каким ты был прекрасным – видео 40-летней давности

С середины XIX века Рышкановка стала предместьем Кишинева. В 1870 году здесь было 122 дома и 512 жителей. В конце XIX века этот район был выкуплен городскими властями и вошел в состав Кишинева.

Здесь, на Скаковом поле, в 1877 году проходил парад русских войск и болгарских ополченцев перед отправкой на последнюю русско-турецкую войну >>>

Кишиневская готика — каков наш город на самом деле >>>

А в 1912 году в рамках празднования 100-летия присоединения Восточной Молдовы к России часть торжественных мероприятий также проходила на Рышкановке. Мероприятия начались 13 мая, но основные события состоялись с 15 по 17 мая. А 16 мая состоялся крестный ход на Рышкановку, и там же — парад войск. Фотографии этого события сохранились до наших дней, их опубликовал краевед Юрий Швец.

  • Встреча духовенством на Рышкановской горе крёстного хода из города.
    Встреча духовенством на Рышкановской горе крёстного хода из города.
    © Photo: blog.oldchisinau.com
  • Молебствие на Рышкановской горе по случаю 100-летия присоединения Бессарабии к России.
    Молебствие на Рышкановской горе по случаю 100-летия присоединения Бессарабии к России.
    © Photo: blog.oldchisinau.com
  • Гофмейстер А. Н. Харузин с супругой на параде войск 16 мая 1912 г на Рышкановской горе.
    Гофмейстер А. Н. Харузин с супругой на параде войск 16 мая 1912 г на Рышкановской горе.
    © Photo: blog.oldchisinau.com
  • Первая рота 1-го кишиневского городского 3-х классного училища.
    Первая рота 1-го кишиневского городского 3-х классного училища.
    © Photo: blog.oldchisinau.com
  • Потешная рота Байрамчиского, Аккерманского уездного воинского начальника.
    Потешная рота Байрамчиского, Аккерманского уездного воинского начальника.
    © Photo: blog.oldchisinau.com
  • Возвращение процессии в город с Рышкановской горы.
    Возвращение процессии в город с Рышкановской горы.
    © Photo: blog.oldchisinau.com
1 / 6
© Photo: blog.oldchisinau.com
Встреча духовенством на Рышкановской горе крёстного хода из города.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

 

Тема:
Легенды старого Кишинева (43)

По теме

Сотни людей собрались в центре Кишинева - чего они требовали
Захватывающий Кишинев: как город выглядел 50 лет назад
Масонские тайны Кишинева
Загадка Мазаракиевского холма
Теги:
фотографии, Бессарабия, Рышкановка, Кишинев
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов, архивное фото
    Непрекращающееся партнерство

    Посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов провел встречу с министром Арвилсом Ашераденсом и обсудил экономическое сотрудничество между странами.

  • Литовский солдат с винтовкой, архивное фото
    К нам едет ревизор

    Военные инспекторы из Беларуси и России проведут проверку на предмет отсутствия в Литве военной активности с 19 по 22 июня.

  • Сотрудник нефтяной платформы Газпрома
    На чьей ты стороне?

    Эстонским властям предстоит выбрать сторону в возникшем конфликте между Германией и США из-за российского газопровода "Северный поток-2".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Британский музыкант и бывший участник Битлз Пол Маккартни выступает на сцене на стадионе Берси в Париже 30 мая 2016 года
Полу Маккартни - 75 лет: кадры из биографии легендарного музыканта
Экстремал на Москва-сити
Экстремал на "Москва-сити" поразил всех окружающих
Заряжай мозги
Заряжай мозги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться