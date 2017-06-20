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Подведение итогов конкурса Перспектива 2017

Школа инновационной журналистики Sputnik - первый этап позади

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Культура
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Тема:
Школа инновационной журналистики Sputnik (8)
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Школа инновационной журналистики Sputnik - первый этап позади, что же дальше

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Завершился первый сезон Школы инновационной журналистики Sputnik. Школа начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем.

  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
1 / 13
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017

Школа инновационной журналистики в Тирасполе — новое слово от Sputnik >>>

Большое внимание в работе Школы уделяется особенностям деятельности СМИ в эпоху цифровых технологий и бума в развитии социальных сетей. Слушателям Школы представляется информация о роли и влиянии интернета и социальных медиа на создание и дистрибуцию новостей; о том, как использовать знания основ конфликтологии в репортерской работе; о практике создания горячих новостей (breaking news), а также правилах организации и проведения прямых текстовых, радио- и видеотрансляций.

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В качестве лекторов Школы выступают представители национальных и международных СМИ, преподаватели ведущих ВУЗов и известные медиаэксперты.

В ходе Первого сезона Школы инновационной журналистики Sputnik в период с октября 2016 по июнь 2017 года для слушателей были организованы шесть тематических занятий. На них молдавские и российские эксперты прочитали восемь эксклюзивных лекций, а именно:

  • "Откуда берутся новости". Лектор — руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров (лекция прошла в формате видеомоста Кишинев — Москва);
  • "Культура речи в русскоязычных СМИ Молдовы: региональная специфика". Лектор — ректор Славянского университета РМ, доктор педагогики, доктор хабилитат филологии Татьяна Млечко;
  • "Социальные сети, как основной канал продвижения в интернет". Лектор — продюсер социальных сетей Sputnik стран СНГ и Балтии Сергей Соловей (лекция прошла в формате видеомоста Кишинев — Москва);
  • "Особые случаи в журналистике" Лектор — генеральный директор агентства Новости-Молдова, доктор философии Рита Цвик;
  • "Межкультурная коммуникация и ее роль в работе СМИ". Лектор — доктор педагогики, доцент кафедры языков и коммуникации филологического факультета Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ Ирина Цвик;
  • "Особенности коммуникативного пространства современных русскоязычных СМИ". Лектор — руководитель образовательных и просветительских проектов Российского центра науки и культуры в РМ, доктор педагогических наук Виктор Костецкий;
  • "Журналистика через 10 лет — профессия, к которой мы не готовы". Лектор — заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия) Татьяна Тихомирова;
  • "Новые возможности медиа: просвещение или манипуляции?". Лектор — журналист — политолог, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", директор Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" Владимир Мамонтов.
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Sputnik.
© Sputnik.
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21 февраля 2017 года при поддержке Представительства Россотрудничества в Молдове и Приднестровского Государственного Университета имени Тараса Шевченко проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" начал свою работу и в Приднестровье, в Тирасполе.

Сертификаты об успешном окончании курса лекций Первого сезона Школы инновационной журналистики Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова получили Эвелина Гидикова, Юлия Липовая, Иван Московский, Елена Сибова, Владислав Думанов, Каролина Мельник, Николай Руссу, Юлия Любецкая, Людмила Калкатинж, Габриела Мельник, Алиса Тулбу, Андрей Безгин, Вячеслав Татар и Александр Осматеско.

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© Sputnik / NICU GONCEAR
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Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова входит в тройку самых популярных интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на май 2017 года.

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Тема:
Школа инновационной журналистики Sputnik (8)

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Теги:
награждение, Школа инновационной журналистики Sputnik, "Перспектива" 2017, Sputnik Молдова, Молдова, Кишинев
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