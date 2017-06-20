Молдавская опера взялась за "Вильяма нашего Шекспира"

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу завершает сезон 2016-2017 годов премьерой постановки оперы "Макбет" Джузеппе Верди, которая состоится 28 и 30 июня в 18.00.

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"Макбет" — опера в четырех действиях, созданная на основе одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Это первая пьеса Шекспира, которую Верди адаптировал для сцены, написав музыку на либретто Карло Марии Пьяве.

Премьера оперы "Макбет" состоялась в "Teatro della Pergola" во Флоренции 14 марта 1847 года. Вторая редакция оперы была представлена 21 апреля 1865 года в Париже в "Théâtre Lyrique".

Опера "Макбет" — это музыкальная трагедия, изобилующая кровавыми сценами, эмоциями.

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Режиссер постановки в Кишиневе — Андреа Баттистини (Италия), музыкальный руководитель — Народный артист Молдовы Николае Дохотару, сценограф — Народный артист Молдовы Юрие Матей, хореограф — Aдa Симона Тотаро (Италия), костюмы разработаны Анастасией Спэтару, главный хормейстер — Мастер искусств Молдовы Олег Константинов.

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Представления 28 и 30 июня буду отличаться по составу исполнителей в связи с тем, что опера "Макбет" отличается высоким уровнем сложности в исполнении.

Партию Макбета исполнят Народный артист Молдовы Юрие Гыскэ и болгарский баритон Пламен Димитров, партию Банко — Юрие Маймеску и Народный артист Молдовы Валериу Кожокару, партию леди Макбет — Родика Пичиряну и Анжела Пихут.

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История Макбета — переработанное Шекспиром и многими другими авторами той же эпохи предание о шотландском короле XI века Макбете, который — по Шекспиру — узурпировал власть в стране, убил предыдущего венценосца — Дункана. Злым гением в трагедии выступает жена главного героя — леди Макбет, подговаривающая мужа на череду убийств.

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