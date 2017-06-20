Молдавский фильм об Афганской войне представлен в Петербурге

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Документальный фильм молдавского журналиста Сергея Скрипника, посвященный Афганской войне, был включен в специальную программу лауреатов Восьмого международного интернет-фестиваля авторского кино в Санкт-Петербурге.
Показ проходил в июне 2017 года.
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Лента получила название "Война двадцатилетних". В нее включены интервью с ветеранами Афганистана, кадры кинохроники времен Афганской войны, песни, посвященные интернациональному долгу советских военных, а также — рассуждения самого автора о причинах и сути этого конфликта и геополитической роли самого Афганистана.
Общее экранное время картины Скрипника — 93 минуты, здесь же представлен отрывок киноленты.
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