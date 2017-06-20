Молдавский фильм об Афганской войне представлен в Петербурге

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Документальный фильм молдавского журналиста Сергея Скрипника, посвященный Афганской войне, был включен в специальную программу лауреатов Восьмого международного интернет-фестиваля авторского кино в Санкт-Петербурге.

© Photo: Юрий Хмарный Уникальный мемориал "афганцев" появится в Бельцах

Показ проходил в июне 2017 года.

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана >>>

Лента получила название "Война двадцатилетних". В нее включены интервью с ветеранами Афганистана, кадры кинохроники времен Афганской войны, песни, посвященные интернациональному долгу советских военных, а также — рассуждения самого автора о причинах и сути этого конфликта и геополитической роли самого Афганистана.

Общее экранное время картины Скрипника — 93 минуты, здесь же представлен отрывок киноленты.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>