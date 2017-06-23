КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Кино на улицах столицы Молдовы снимали, конечно же, чаще в советское время.

В далеком уже 1980 году на осенних улицах нижнего старого Кишинева проводились съемки эпизода фильма "Хлеб, золото, наган". Натура для всеобщей разрухи периода Гражданской войны, — а именно об этой эпохе повествует кинокартина, — была выбрана подходящая.

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Ни тогда, ни сейчас центральная часть Кишинева ниже проспекта Штефан чел Маре не отличалась ухоженностью и обустроенностью. Тогда одноэтажных ветшающих построек в этой зоне было, конечно, больше, а дороги вместо асфальта подчас устилали… лужи.

В этот "интерьер" и попали герои фильма "Хлеб, золото, наган". По сюжету сотрудница российского детдома Ольга и краснофлотец Александр везут три мешка зерна для детдомовских детей. Когда на город Городок нападают белые, Оле, Саше и их товарищам приходится спасаться на автомобиле. Именно сцена погони белоказаков за главными героями фильма была снята в Кишиневе.

Кстати, один раз камера выхватывает кадр с жилой "высоткой", что на улице Михай Витязул на заднем фоне.

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