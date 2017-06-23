В Кишиневе "афганец" расправился со всеми врагами

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Двадцать лет исполняется в этом году с момента выхода российского фильма "Рикошет" с Андреем Соколовым и Аристархом Ливановым в главных ролях.

Для кишиневцев эта картина ценна тем, что снималась именно в нашем городе. Герои фильма ходят по проспекту Дачия, проспекту Штефан чел Маре, улице Матеевич, едят и дерутся, заходят в ресторан "Дойна" в Долине роз, Дом национальностей.

Кстати, в фильме снялись и многие молдавские артисты — ныне безвременно ушедшая Евгения Тодорашко, актриса театра имени Чехова Вера Марьянчик, нынешний директор этого театра Константин Харет, актер театра "С улицы роз" шоумен Александр Шишкин, известный широкой аудитории по передаче "Большая разница" Игорь Кистол.

Фабула фильма незамысловата, но популярна у поколения 90-х, любивших западные боевики и наши с них "кальки". Ветерана Афганистана, хорошего снайпера, преступники пытаются заставить совершить заказное убийство. Угрожают его матери, любимой девушке — и мужчина соглашается. Но мафиози не учли, что парень оказался настолько крутым, и его боевые навыки обернутся против преступников.

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