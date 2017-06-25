Где живут молдавские хоббиты

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Помните норы хоббитов в знаменитом фильме "Властелин колец" по произведениям Джона Рональда Руэла Толкиена? Едва видные над поверхностью земли полукруглые сверху домики? Так вот, в Молдове тоже ест нечто подобное.

Сфотографировал такие сооружения краевед Юрий Швец во время недавнего похода по молдавской глубинке. Оказывается, и для него самого это строение оказалось в новинку.

"Рогожены, Шолданештский район. Впервые своими глазами увидел подобную конструкцию. Оказывается, это что-то вроде летней кухни (местные называют ее "башкэ"). В окрестных селах также можно видеть подобные постройки, благо рельеф позволяет — они стоят на склоне и похожи на гроты. Конкретно эта — заброшена, как и многое в Рогоженах. Рядом должен был стоять жилой дом, но его уже нет. Даже подвал рядом не очень сохранился", — написал Швец в соцсетях.

© Sputnik/ Игорь Самойлов Предки молдаван и великий Аттила - связь найдена

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Уж не здесь ли, в Молдове, черпал вдохновение для мира Средиземья великий Толкиен? Увы, но нет — хоббичьи норы стали аллюзией на доисторические курганы, коих в изобилии на Туманном Альбионе, где родился и жил классик фэнтези.

Или, может быть, молдавские "башкэ" — это почерпнутый нашими умельцами у своих предков подход к строительству. Вдруг "башкэ" — преемники курганов или других доисторических сооружений, с которыми сталкивались или, может быть, сами и строили предки современных жителей нашей страны?