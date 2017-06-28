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Фестиваль ретро-автомобилей в Румынии - впечатления гостей из Молдовы

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Культура
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В Румынии прошел международный фестиваль ретро-автомобилей, в котором приняли участие молдавские любители авто

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik, Юлия Липовая. Представители Молдовы стали гостями международного фестиваля ретро-автомобилей Concurs de Eleganța, который прошел в Румынии, в замке Пелеш близ города Синая.

Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии
© Sputnik. Владислав Думанов
Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии

О подробностях и впечатлениях о фестивале корреспонденту Sputnik Молдова рассказала Каролина Тихоход, директор одной из эвент-компаний — генерального партнера молдавского клуба "Ретро Авто Тюнинг".

- Каролина, расскажите как Вам удалось наладить контакт с румынскими коллегами и попасть на это большое событие в Синае?

— Президент клуба "Ретро Авто Тюнинг" Владислав Думанов в 2016 году познакомился с Георге Фодоряну, вице-президентом Федерации патронатов сферы туризма Румынии. В том же году Фодоряну привез группу "ретровиков" из Румынии посмотреть Кишинев. Так был установлен контакт, и нас пригласили в Синаю. С нами тогда отправился и президент белорусского клуба ретро-автомобилистов. Когда мы получили приглашение от румынских друзей, то сделали запрос по всем коллегам в странах СНГ, в Россию, в частности, в разные авто-клубы. К слову, в этом году мы побывали в Синае уже в третий раз.

Ретро-автомобили
© Facebook / Владислав Думанов
Ретро-автомобильное движение: Молдова - мост между Россией и Румынией

Этот конкурс организовывается с 1935 года. Но в период правления Чаушеску он не проводился. Фестиваль проходит под эгидой короля Михая. На него съезжаются "ретровики", можно сказать, со всего мира. Конкурс имеет хороших спонсоров. Классификация по разным категориям автомобилей — постбелик (выпущенные после Второй мировой войны), интербелик (выпущенные в межвоенный период), классика, румынские авто и так далее.

В прошлом году мы поехали на выставку с нашей "Волгой" и даже выиграли один из призов.

- Вы упомянули короля Михая. Он известный любитель и коллекционер ретро-автомобилей. Скажите, каково его участие в этом году на выставке?

— К сожалению, он не появлялся. Он все-таки человек в возрасте, но всегда есть его представители, и это все знают. Замок Пелеш после падения власти Чаушеску был возвращен королевской семье. И в замке Пелеш другие мероприятия не проводятся. Это одно из немногих событий, которое позволяют там провести.

Ретро-чудо: Жуков одобрил, а умелец из Молдовы возродил
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Ретро-чудо: Жуков одобрил, а умелец из Молдовы возродил

В Румынии очень ценят этот замок, он действительно красив и уникален. Соответственно в нем каждый год проходит банкет "Казино Синая". Там участники и группа поддержки могут обмениваться контактами. Очень плодотворно получается. В этом году были венгры, сербы, болгары и другие коллеги. Очень жаль, что не смогли выехать россияне, которых мы приглашали. Они очень хотели, но в итоге обещали посетить Румынию позже.

За последние два-три года у меня сложились хорошие отношения и с российскими специалистами, и с румынскими. Я задействую российских экспертов и вывожу их в Румынию, в итоге все остаются под большим впечатлением от сотрудничества, от замка Пелеш, замка Кантакузино, города и даже от традиций, еды и вина.

- Какие планы на будущее? Будут какие-то слеты, фестивали в нашей стране?

— Мы очень надеемся на то, что сможем организовать свое молдавское ралли. Мы ждем поддержку от некоторых заинтересованных лиц, от фирм, которые будут спонсировать нас. Мы бы хотели, чтобы участвовали все наши друзья — из России, Беларуси, Украины. Ретро движение оно вне политики. Оно должно сплачивать людей.

В прошлом году предлагали провести такой же конкурс, как в Пелеше, уже в Бендерской крепости. Но, к сожалению, по некоторым вопросам мы не смогли дойти до определенной точки соприкосновения. Тогда и выборы были в Приднестровье. Но мы все равно к идее вернемся — это большая мечта, организовать такой конкурс.

- Вы занимаетесь организаторской частью этих конкурсов, а что для Вас значат сами ретро-автомобили?

— Это красиво, интересно и очень ценно. Это наша история. Каждая машина имеет свою биографию, например, где она была произведена, кто на ней ездил. Это очень занимательно.

- Можете назвать автомобили, которые Вам особенно нравятся?

— Я очень люблю "Кадиллаки" и все автомобили, на которых ездили американские гангстеры. Этот стиль мне очень нравится. Еще у нас есть коллега на Кипре, он президент одного из местных ретро-автоклубов. У него огромный музей — 1000 квадратных метров. Много разных автомобилей. Есть там и машинка Мистера Бина, она уже с историей. Это одна из трех машин, которая участвовала в съемках фильма. Есть там и бронированная машина, на которой ездила Маргарет Тэтчер. Она весит примерно четыре тонны.

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Теги:
Ретро Авто Тюнинг, Каролина Тихоход, Молдова, Румыния
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