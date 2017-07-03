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Сурганова и Оркестр выступили в Кишиневе

Сурганову очаровала Молдова: человечеству нужно только одно любовь

© Sputnik / YANA ZAHAROVA /
Культура
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Российские рокеры все чаще приезжают в Молдову и с первого взгляда влюбляются в нашу страну – так произошло и со Светланой Сургановой, которая отыграла свой первый сольный концерт в солнечной республике

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Российский рок-коллектив "Сурганова и Оркестр" сыграл в Молдове свой "Редкий концерт". Именно таким было название мероприятия на афишах, но "редким" выступление лидера коллектива Светланы Сургановой в Молдове стало во всех смыслах этого слова.

Солнечная энергия, глубокие по содержанию тексты Марины Цветаевой и Иосифа Бродского, лучшие композиции группы от самых ее истоков до того, чем дышит и живет коллектив сейчас – все это слилось воедино воскресным вечером и создало уникальную атмосферу в зале. Энергетический заряд, подпитываемый двумя источниками – выступлением артистов и искренней радостью зрителей, наверное, и сейчас искрит в зале Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, где и происходило то самое действо.

Зрители уже с первых минут выхода на сцену смогли влюбить в себя отдачей, в чем после выступления призналась Светлана Сурганова.

"У вас прекрасно — такое гостеприимство. Мне понравилось. Не после каждого концерта есть такое чувство удовлетворения. Очень понравилась публика – отзывчивая, тонко чувствующая, откликающаяся. У вас очень миролюбивый народ, приветливый, неагрессивный. Фантастическая аудитория, которая наполнила душу. Я очарована", — поделилась артистка.

При этом она призналась, что не все прошло по заранее составленному плану. Царившая в зале атмосфера побудила Сурганову изменить подготовленный плейлист.

"Составили программу и по ходу концерта, он же живой, пару песен заменили", — сказала Сурганова.

И это не удивительно, ведь как солистка "Сургановой и Оркестра", так и молдавская публика, ждали этой встречи целых десять лет – ровно с того момента, когда группа выступила в нашей стране в рамках рок-фестиваля. Теперь Сурганова надеется бывать в Молдове чаще.

"Готова приехать еще. Надеюсь, что это произойдет раньше, чем через десять лет. Раз в год-полтора, думаю, концерт можно делать", — сказала она.

Тем более, что уже совсем скоро, как призналась Сурганова, группа выпустит новый мини-альбом, а, значит, список известных композиций, таких как "Воздух", "Мураками", "Предчувствие смерти", "Весна", пополнится. А пока солистка коллектива искренне поблагодарила молдавскую публику.

"Желаю всем жителям Молдовы процветания, мира, любви и здоровья. Хочу сказать, что мы должны быть друг к другу добрее. Слово "любовь" – оно все в себе содержит: доброту отзывчивость, смирение. Человечеству нужно только одно – любовь", — заключила Сурганова.

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Теги:
рок-группа, рок, выступление, концерт, Редкий концерт, Сурганова и Оркестр, Светлана Сурганова, Молдова
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