Легендарный Фрунзик Мкртчян: хочешь, конфетку дам?..

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Знаете, сегодня мне особенно обидно, что моей бабушки Але уже нет. Она бы встретила нас по-своему утонченно и с шармом отвела бы гранатовую ветку. Накрыла бы нам изысканно-имеретинский стол с такими хачапури, какие не получаются ни у кого другого. Уже столько лет пытаюсь, но, как у Александры, у меня не выходит – все время им чего-то не хватает. Наверное, ее огромного сердца…

© Sputnik/ Галина Кмит Создатели фильма "Мимино"

К тому же, нынешнего гостя нашего балкончика бабушка Але любила особенно. Настолько, что даже Зурико немного ревновал. А наш гость – такой же Народный артист Советского Союза, как Зураб Анджапаридзе, любимейший и очень теплый Фрунзик Мкртчян, который родился в этот день, 4 июля 1930 года в Ленинакане.

Помню, в последний раз мы с бабушкой смотрели фильм "Одиноким предоставляется общежитие", где партнершей Фрунзика была замечательная Наталья Гундарева, закормившая его яичницами… А бабушка Але так красиво смеялась… Так умела только она, как истинная Бараташвили…

Sputnik/ Мангасарян Фрунзик Мкртчян в фильме "Пощечина"

Знаете, почему Фрунзика звали Фрунзиком? Оказывается, в честь героя гражданской войны Михаила Фрунзе. А в свидетельстве о рождении было записано замечательное имя – Мгер, что на армянском означает "светлый человек". Вообще же, в жизни Фрунзик был очень мужественным и действительно светлым человеком. Он выдерживал столько личной боли, о которой никто не знал… И знаете, сегодня я не хочу говорить на эту тему. Просто, иногда и вправду не бывает той конфеты из сердца, которую ты так хочешь дать близкому…

Однажды Фрунзик пошутил: "Знаю, почему этой страной управляют бездари – они с утра не пьют, как я, и занимаются карьерой".

А по оценке великого Георгия Данелия, Фрунзик Мкртчян был лучшим Сирано де Бержераком.

Ну, и что, если я не знаю армянского. Я все равно понимаю каждое слово этого человека. Не знаю, кого на самом деле любил Сирано. Разные Роксаны рассказывают разные роксановы истории. Но мы-то ведь знаем – там, где Бубы и Фрунзики распускали крылья, города падали… "пачками".

О Фрунзике также рассказывают, что он, мол, уехал в Африку и заделался пиратом.

© Sputnik/ Александр Имедашвили Памятник героям фильма "Мимино" в Тбилиси

А я думаю, наш очень дорогой Фрунзик по-прежнему в том суде – из уважения к Валико.

Рассказывают, Фрунзик любил бродить по Еревану, когда наступала глубокая ночь. Однажды его спросили: "Почему вы ходите так поздно по ночам один?". И знаете, что он ответил? "Почему – один, ведь вместе со мной бродят и собаки, и кошки?".

Давайте, сохраним и оставим ему всю его боль, как он сам сказал.

Желаю счастливого, успешного и, как Фрунзик, сладкого дня!!!

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