Подобен Риму: Кишинев в записках путешественников XIX века

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. По сущим крупицам в наши дни собираются многие свидетельства об истории Кишинева. Какую-то их часть составляют письменные свидетельства путешественников, военных и должностных лиц, побывавших в наших краях.

Исследователь молдавской старины Юрий Швец собрал некоторые сведения о Кишиневе, сделанные не-кишиневцами в XIX веке. Приведем здесь ряд фрагментов.

Памятники лени и небрежения

Русский чиновник украинского происхождения Андрей Стороженко побывал в Бессарабской области и в Дунайских княжествах в 1829 году и оставил после себя сочинение "Два месяца в дороге по Бессарабии, Молдавии и Валахии в 1829 году".

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В своих заметках Стороженко отмечает "узкие, нечистые улицы" Кишинева, а "между ветхими избушками везде возвышаются порядочные дома" со снесенными заборами.

"Все вместе представляет какое-то опустошение, а ворота без заборов служат печальными памятниками или вывесками лени и небрежения", — пишет русский чиновник.

Упомянул Стороженко и о доме, где проживал в то время бессарабский наместник Иван Никитич Инзов, а также здание Митрополии, комплекс Армянского монастыря и ряд каменных храмов.

Подобен Риму

Побывал в Кишиневе в 1837 году путешественник, исследователь Южной России и Крыма представитель знаменитого в России рода Анатолий Николаевич Демидов. Он оставил после себя труд "Путешествие в южную Россию и Крым, через Венгрию, Валахию и Молдавию", где именует наш город подобным Риму, так как он тоже расположен на нескольких холмах. Правда, на этом аналогии с Вечным городом у автора заканчиваются.

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"Впрочем, этот город лишь потому занимает огромное пространство, что улицы его очень широки, и все дома окружены большими садами. В нем еще много уцелело от прежнего его быта, старых дурно выстроенных хижин и мазанок. Но в новых кварталах везде прекрасные дома, а общественные здания отличаются даже весьма изящною архитектурою. Площади в Кишиневе чрезвычайно обширны, они украшены зеленью и обнесены тумбами. В то время, когда мы проезжали через этот город, начальство его занималось разведением прекрасного сада для общественного гульбища", — написал Демидов.

Очевидно, что речь идет о заложенном за год до приезда Демидова сквере Кафедрального собора. Сам собор на тот момент был уже построен, после чего территорию вокруг него стали облагораживать.

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Город разросся

А в 1854 году здесь был русский государственный и общественный деятель, военный писатель и журналист Петр Владимирович Алабин. Судя по тексту его "Походных записок в войну 1853, 1854, 1855 и 1856 годов", в Кишиневе он уже бывал за 7 лет до этого.

"(Кишинев) разросся, будто соперничая быстротою развития со своим же публичным садом, который так недавно, я помню, младенчествовал, а теперь вижу тенистым, густым, роскошным… (Очевидно, речь идет о заложенном в 1818 году Городском саде, ныне — парк имени Штефана Великого — ред.) Улицы Кишинева широки, чисты, дома современной архитектуры, большею частью каменные", — отметил Алабин.

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