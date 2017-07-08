Опасный мафиози практиковался в кишиневском театре Чехова

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Фактурная внешность, бесстрашие и "обаятельное злодейство" — вот главные черты знаменитого актера Владимира Головина. Актер сыграл в 20 художественных фильмах и, хотя играл он не всегда главные роли, любой эпизод с ним навсегда врезался в память зрителя. Мафиози и бутлегер из Одессы Микола Ничипорук — опасный, резкий и вместе с тем безумно смешной из комедии 1989 года "Дежа Вю", комедии лишенной примитивного юмора и пошлости, характерных для многих "перестроечных" фильмов. Еще одна роль, из самых известных — уголовник Александр Прошкин из потрясающего фильма "Холодное лето пятьдесят третьего", тут герой Головина совсем не смешон, а воплощает собой просто квинтэссенцию коварства безжалостного убийцы.

Владимир Головин родился в 1940 году, в 22 года он получил высшее актерское образование в ГИТИСе, а спустя десятилетие стал еще и режиссером. Он работал на телевидении и режиссером в нескольких театрах, в числе которых и Государственный Русский Драматический Театр имени А.П. Чехова в Кишиневе. Снимал документальное кино. В кино Головин в качестве актера пришел уже после 40 лет и снимался он до последних дней — фильм Сергея Лозницы "Счастье мое", стал последней работой актера — возможно, неслучайно в этом фильме он играет роль положительного персонажа.

К сожалению, о кишиневском периоде Головина сейчас практически ничего не известно — речь идет о событиях примерно сорокалетней давности. Возможно кто-то из читателей Sputnik Молдова может поделиться воспоминаниями о Владимире Головине. Напишите нам на электронный адрес moldova@sputnik.md