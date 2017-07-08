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Исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева, окончание

© Photo: blog.oldchisinau.com
Культура
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Заключительная часть обзора навсегда утерянных зданий Кишинева

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik, Сергей Цуркану. В первой части материала мы ознакомились с шестью величественными зданиями молдавской столицы, навсегда исчезнувшими с карты города. Разрушенных войной, землетрясениями и "мудрым" руководством, зданий Кишинева не счесть. К превеликому сожалению сложно представить облик нашей столицы, сохранись хотя бы половина этих строений. Но мы попытаемся частично восполнить этот пробел. Итак.

Дом Фитова

Дом Фитова, Кишинев
© Photo
Дом Фитова, Кишинев

Именно так в народе прозвали это монументальное здание, официально же оно называлось Торговый Дом "Братья П. и А. Фитовы". Располагался дом на углу нынешних бульвара Штефана чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб, напротив Главпочтамта. В здании было множество магазинов, а из-за красоты оно в начале ХХ века стало фактически визитной карточкой Кишинева. В 1941 году Дом Фитова был сильно разрушен. Однако, в отличие от многих других зданий, его восстановили после войны, там вновь открылись магазины, но, что еще более странно, вскоре его до основания снесли, причины этого решения властей неизвестны.

Кондитерская Манькова

Кондитерская Манькова, Кишинев
© Photo
Кондитерская Манькова, Кишинев

Абсолютно "европейский" как по форме, так и по содержанию уголок Кишинева. Кондитерская была открыта еще в IXX веке. Фотографии горожан, пьющих кофе и поедающих десерты, за столиками кондитерской были весьма популярны до 1934 года — именно тогда Кондитерская Манькова закрылась в связи со смертью хозяина в возрасте 92 лет. Заведение находилось на нынешней улице Микле, ближе к ее пересечению с Пушкина. Здание было разрушено в 1941 году.

Гостиница "Палас"

Гостиница Палас, Кишинев
© Photo
Гостиница "Палас", Кишинев

А это здание, с которым Кишинев казался чем-то средним между Санкт-Петербургом и Берлином, находилось на пересечении современного бульвара Штефана чел Маре и улицы Александри, напротив дома, где в советское время был магазин "Вина Молдавии". Фасад состоял из множества интересных и мелких деталей, дом был настоящим произведением искусства. К 1944 году от гостиницы "Палас" осталось несколько частей обгоревших стен.

Дом Пронина

Дом Пронина, Кишинев
© Photo
Дом Пронина, Кишинев

О подрядчике Пронине, который своей деятельностью очень и очень напоминает современных чиновников и дельцов, Sputnik Молдова уже писал. Масштабы и роскошь его дома подтверждают мнение современников о Пронине. Однако у здания, которое, кстати, располагалось недалеко от корпусов Государственного университета, ближе к спуску к озеру, интересная история. В 1930 году кишинёвский коммунальный совет преподносит дом в дар итальянскому маршалу Пьетро Бадольо, будущему герцогу Адис-Абебскому и первому после Бенито Муссолини премьер-министру Италии. Однако и он недолго оставался хозяином особняка. Вскоре Примэрия передала дом в дар румынскому королю Каролю II. В 1940 году бывший Дом Пронина был разрушен землетрясением.

Пушкинская Аудитория и радиостанция

Пушкинская Аудитория и радиостанция, Кишинев
© Photo
Пушкинская Аудитория и радиостанция, Кишинев

Изначально в этом огромном здании, стоявшем на месте одного из учебных корпусов Государственного Университета, располагался театр, а также Общество "Копейка Спасителя" и Союз Русского Народа, а с 1919 года — Школа Изящных Искусств. В 1920 году здание сгорело. Однако к концу 30-х румынская администрация нашло ему применение — тут была оборудована радиостанция, которую спустя два года взорвали вместе со зданием отступающие советские войска.

 

 

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Теги:
город, история, Кишинев, Кишинев
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