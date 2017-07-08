Исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева, окончание

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik, Сергей Цуркану. В первой части материала мы ознакомились с шестью величественными зданиями молдавской столицы, навсегда исчезнувшими с карты города. Разрушенных войной, землетрясениями и "мудрым" руководством, зданий Кишинева не счесть. К превеликому сожалению сложно представить облик нашей столицы, сохранись хотя бы половина этих строений. Но мы попытаемся частично восполнить этот пробел. Итак.

Дом Фитова

© Photo Дом Фитова, Кишинев

Именно так в народе прозвали это монументальное здание, официально же оно называлось Торговый Дом "Братья П. и А. Фитовы". Располагался дом на углу нынешних бульвара Штефана чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб, напротив Главпочтамта. В здании было множество магазинов, а из-за красоты оно в начале ХХ века стало фактически визитной карточкой Кишинева. В 1941 году Дом Фитова был сильно разрушен. Однако, в отличие от многих других зданий, его восстановили после войны, там вновь открылись магазины, но, что еще более странно, вскоре его до основания снесли, причины этого решения властей неизвестны.

Кондитерская Манькова

© Photo Кондитерская Манькова, Кишинев

Абсолютно "европейский" как по форме, так и по содержанию уголок Кишинева. Кондитерская была открыта еще в IXX веке. Фотографии горожан, пьющих кофе и поедающих десерты, за столиками кондитерской были весьма популярны до 1934 года — именно тогда Кондитерская Манькова закрылась в связи со смертью хозяина в возрасте 92 лет. Заведение находилось на нынешней улице Микле, ближе к ее пересечению с Пушкина. Здание было разрушено в 1941 году.

Гостиница "Палас"

© Photo Гостиница "Палас", Кишинев

А это здание, с которым Кишинев казался чем-то средним между Санкт-Петербургом и Берлином, находилось на пересечении современного бульвара Штефана чел Маре и улицы Александри, напротив дома, где в советское время был магазин "Вина Молдавии". Фасад состоял из множества интересных и мелких деталей, дом был настоящим произведением искусства. К 1944 году от гостиницы "Палас" осталось несколько частей обгоревших стен.

Дом Пронина

© Photo Дом Пронина, Кишинев

О подрядчике Пронине, который своей деятельностью очень и очень напоминает современных чиновников и дельцов, Sputnik Молдова уже писал. Масштабы и роскошь его дома подтверждают мнение современников о Пронине. Однако у здания, которое, кстати, располагалось недалеко от корпусов Государственного университета, ближе к спуску к озеру, интересная история. В 1930 году кишинёвский коммунальный совет преподносит дом в дар итальянскому маршалу Пьетро Бадольо, будущему герцогу Адис-Абебскому и первому после Бенито Муссолини премьер-министру Италии. Однако и он недолго оставался хозяином особняка. Вскоре Примэрия передала дом в дар румынскому королю Каролю II. В 1940 году бывший Дом Пронина был разрушен землетрясением.

Пушкинская Аудитория и радиостанция

© Photo Пушкинская Аудитория и радиостанция, Кишинев

Изначально в этом огромном здании, стоявшем на месте одного из учебных корпусов Государственного Университета, располагался театр, а также Общество "Копейка Спасителя" и Союз Русского Народа, а с 1919 года — Школа Изящных Искусств. В 1920 году здание сгорело. Однако к концу 30-х румынская администрация нашло ему применение — тут была оборудована радиостанция, которую спустя два года взорвали вместе со зданием отступающие советские войска.