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Кишинев. Дом Поляка

О каком будущем мечтали в Кишиневе 100 лет назад

© oldchisinau.com
Культура
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Тема:
Легенды старого Кишинева (49)
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О каком будущем мечтали в Кишиневе 100 лет назад - найдены новые свидетельства

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Если внимательно всмотреться в старинные фотографии Кишинева, а также почитать свидетельства очевидцев, то можно сделать вывод — наш город столетие назад был вполне ухоженным и благоустроенным для того времени городом, где "Европа" была не столь велеречивой, а "Азия" — менее горделивой.

Разрушенная Армянская улица, здания с северной стороны от нынешнего бульвара Штефан чел Маре. Разрушенный двухэтажный дом располагался на углу Армянской улицы и нынешнего бульвара Штефан чел Маре.
© Photo: oldchisinau.com
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Тогда, 100 лет назад, как и сейчас, кишиневцы задумывались о будущем своего города — размышляли, строили прогнозы, задаваясь вопросом, что нужно сделать, чтобы столица Бессарабской губернии полноценно развивалась, становясь все лучше, и лучше.

И вот пример этих футуристических тенденций. В 1916 году была опубликована адресная и справочная книга "Весь Кишинев". Там содержится описание нашего города на тот момент времени. Автор справочника, помимо того, что попытался кратко описать основные достопримечательности Кишинева, немного поразмышлял и о будущем города.

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Приведем здесь отрывок, который адаптировал для современного русскоязычного читателя краевед Юрий Швец:

Кадр из художественного фильма Хлеб, золото и наган Центральной студии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.
© Photo: Центральная студия детских и юношеских фильмов имени М. Горького
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"В наше время Кишинев является вполне благоустроенным городом. 150000-ное население, Александровский сад, Николаевский бульвар, широкие улицы, утопающие в зелени, гранитные мостовые, красивые 2-3-этажные дома — вот что характеризует современный Кишинев. Город все больше застраивается; улицы освещаются электричеством, по городу курсирует трамвай. Блестящее будущее несомненно ждет город, когда он будет соединен железной дорогой с Оргеевом, и когда будем проведен трамвай к Вадул луй Водэ, что приблизит Кишинев к Днестру; если к этому прибавить мягкий климат, благодатную природу, виноградники, то станет ясно, что город имеет все данные, чтобы стать одним из южных дачных городов, куда устремятся жители севера".

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Но развитие Кишинева пошло по несколько иному сценарию. Железнодорожная ветка до Оргеева так и не была построена, равно как и трамвайные рельсы до Вадул луй Водэ. Их заменили асфальтовые трассы, что оказалось, в принципе, эффективнее.

Площадь Воссоединения
© Sputnik/ Денисенко
На сломе эпох – Кишинев 1990 года на любительском видео

А вот мягкий климат сделал свое благое дело, и долгие годы Кишинев, как и вся Молдова с ее садами и санаториями, был местом отдыха для сотен тысяч жителей всего Советского Союза.

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Только вот сегодня вряд ли Кишинев может похвастаться той благоустроенностью, приумножение которой сулил ему неизвестный автор справочника более чем столетней давности. Современные чиновники не спешат соблюдать заветы предшественников. Хотя даже сейчас при должных усилиях и необходимых финансовых вливаниях нашему городу еще можно придать тот облик, который привлекал бы туристов со всего мира, а благодаря им — и деньги в казну столицы.

Тема:
Легенды старого Кишинева (49)

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Теги:
будущее, Юрий Швец, Кишинев
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