Художник из Кишинева нарисовал мысли либерала-униониста Михая Гимпу

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Вадим Тельчаров из Молдовы написал необычный портрет главного либерала страны Михая Гимпу.

На картине "главный унионист" держит указательный палец вверх. Подпись под опубликованной в соцсетях фотографией картины гласит: "Михай Гимпу готов учить, рассуждать и показывать направление мысли". Автор признался корреспонденту Sputnik, что на написание облика Гимпу его вдохновил… сам политик.

© Facebook / Вадик Тельчаров Портрет Михая Гимпу

"Гимпу меня давно вдохновляет своим ярким миловидным образом", — с иронией отметил Тельчаров в беседе с корреспондентом Sputnik.

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Художник хочет воплотить на холсте также и образ бывшего главы либерал-демократов, а ныне заключенного Владимира Филата. Кстати, у него "в активе" целых три портрета мэра Киева Виталия Кличко.

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Кстати, "побродив" среди фотографий Тельчарова в соцсетях, корреспондент Sputnik обнаружил другой портрет Гимпу. На этот раз либерал был изображен не мудрствующим, а вполне себе агрессивным.