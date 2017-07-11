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Монастыри Воронежской области

Очевидцы: "Черный монах" в Цыпова существует и пугает людей

© Sputnik/ Илья Питалев
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (162)
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Фото доказывает: "Черный монах" в Цыпова существует - свидетельство из первых уст

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Молдова окутана тайнами и легендами, наслоившимися на наши верования и даже быт благодаря наследию многих народов, живших здесь раньше или живущих по сей день.

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Одной из самых знаменитых "баек" туристического "закишиневья" уже многие годы остается легенда о "Черном монахе" из монастыря в селе Цыпова. Внезапно мистический ореол этого безымянного персонажа заиграл новыми красками благодаря сообщению, которое оставил в соцсетях общественный деятель из Приднестровья Александр Стукало.

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"Это был конец 90-х. Я организовал туристическую поездку моих коллег по монастырям сел Требужены и Цыпова. Бывалые туристы на дорожку мне рассказали легенду про Черного монаха, охраняющего Цыповский монастырь. В Цыпова прибыли под вечер и после ночевки, под утро отправились в сам монастырь. Дорогу нам указывал мальчишка из местных", — написал Стукало.

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Далее он повествует о том, что, оказавшись внутри, гости, разбившись на группы, стали осматривать помещения монастыря. У Александра, одного из немногих, был с собой фотоаппарат.

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"В одной из келий я обнаружил на постели из камней грязную подушку и рядом стоящий деревянный стул. Меня удивили эти предметы, так как монастырь (скальный — ред.) нежилой, и на дворе был октябрь. Сопровождавший нас мальчик ничего пояснить не мог. Оставшись один в келье, я решился было руками прикоснуться к подушке, но тут почувствовал внезапно нахлынувший страх. С этим чувством я вышел из кельи и позвал ребят, находившихся неподалеку", — продолжил свой рассказ Стукало.

Затем Александр попросил своих спутников встать напротив кровати и сделал коллективное фото. Приехав домой, он отпечатал 36 фотографий с отснятой пленки и, просматривая, обнаружил позади героев снимка… черный силуэт, сильно напоминающий фигуру в капюшоне, какие носили средневековые монахи в Молдове.

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Так "Черный монах", видимо, обозначил свое присутствие на фото.

Фото Черного монаха в Цыпова
© Facebook / Александр Стукало
Фото "Черного монаха" в Цыпова

В общем, можно быть скептиками и сомневаться в том, что на фото запечатлелось явление призрака, а можно быть романтиками, каждую тень принимая за присутствие потусторонних сил. Но, признаться честно, в контексте образа "Черного монаха" в современном молдавском фольклоре этот снимок — более чем удачен.

Тема:
Узнай Молдову! (162)

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Теги:
Черный монах, призрак, Цыпова, Молдова
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