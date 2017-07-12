Археологи откопали средневековое кладбище близ Кишинева

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Множество могил XIV века нашли археологи в 16 километрах от Кишинева, в селе Костешты Яловенского района.

По мнению специалистов, в этом месте, близ нынешней дороги, ведущей к Костештам, были погребены люди, не исповедовавшие христианство, передают местные СМИ.

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"В этих могилах нет инвентаря, следовательно, здесь похоронены неимущие. Их закопали головами на запад, по православному обычаю той эпохи, но это не христиане, так как их руки при погребении были расположены вдоль корпуса. Либо наши находки имеют отношение к тому средневековому кладбищу, которое обнаружено ранее, либо это другой некрополь", — рассказал генеральный директор Национального агентства археологии Влад Ворник.

Раскопки начались, когда местный житель обнаружил много человеческих костей прямо на обочине сельской дороги — видимо, слой земли, скрывавший их, размыло водой во время какого-то недавнего ливня.

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Археологи считают, что люди, похороненные на этом месте, жили в городе, стоявшем здесь в XIV веке. Как рассказал глава отдела культуры Яловенского района Тудор Ионицэ, неподалеку от места раскопок стояло аж две крепости, а также до сих пор видны укрепления XIII века.

"Здесь была таможня и типография. До сих пор на том месте можно найти старинные монеты", — сказал Ионицэ.