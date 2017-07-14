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Дом Фитова, Кишинев

Почему Кишинев в XIX веке называли "одним из величайших городов"

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Культура
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Тема:
Легенды старого Кишинева (55)
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Узнайте, как немецкий путешественник позапрошлого века описал Кишинев в своих сочинениях

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Немецкий географ и путешественник Иоганн Георг Коль в своих путевых записках "Путешествие по Южной России", изданных в 1846 году, упоминает также и о Кишиневе, который ему довелось посетить.

Возвращение процессии в город с Рышкановской горы.
© Photo: blog.oldchisinau.com
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Там Коль называет наш город принадлежащим "к величайшим городам Европы".

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"Ибо он имеет не менее пяти вёрст в поперечнике и почти две немецкие мили в окружности. Число жителей превосходит 40 000 и состоит из великороссов, малороссов, татар, молдаван, евреев, армян, болгар, немцев, французов, греков, поляков, сербов и ещё некоторых менее многочисленных племён", — продолжает Коль.

Очевидно, что не только обширность территории, но и разноплеменность Кишинева так поразила ученого немца.

Фотография одного из районов Кишинева, сделанная в 1967 году
© Photo: Ион Штефэницэ
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"Русские впервые возвеличили это поселение, лежавшее в середине длинной Бессарабии, до главного во всей области политического, а отсюда и коммерческого центра. Благодаря этому, город, который тридцать лет назад имел улицы, на которых едва ли можно было встретить пару гусей или свиней, вырос как дрожжах. Он растёт подобно хвосту кометы, и не только наши статистические работы, но и последние официальные отчёты русских отстают своими данными о его величине", — констатирует в своем сочинении Коль.

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Путешественники отмечает во множестве "маленькие горы" — высокие холмы вокруг Кишинева, что можно наблюдать и сегодня. По словам Коля, эти "холмы покрыты лесом", где "можно найти отчасти прекрасные дубы и буки". Если верить путешественнику, то "окрестности Кишинёва на радиус 5-6 миль богаче лесами, чем вся остальная Бессарабия, и отсюда дрова вывозятся в окружающие степные местности, как на север Бессарабии, так и на юг, в Одессу, Измаил, Яссы, и являются важным предметом торговли".

Кишинев. Дом Поляка
© oldchisinau.com
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В то же время Коль, ставший, кстати, автором иерархической организации транспортной системы, отмечает, что дрова вывозятся в Одессу повозками, но получать она могла бы их речным путем, по Днестру.

"Таким замечательным способом, на медленно ползущих повозках, запряжённых волами, дрова путешествуют на расстоянии 25-30 миль и ещё далее. Я думаю, что во всей остальной Европе ничего подобного нельзя встретить", — иронизирует рациональный немец.

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Не прошел он и мимо молдавского вина, которое назвал лучшим, "чем из окрестностей Одессы". В те годы, в первой половине XIX века, Кишинёв ежегодно транспортировал "800-900 тысяч вёдер вина в русские губернии", а рыбу в наш город доставляли из Днестра, "большей частью из Днестровского лимана".

Полный вариант фрагмента сочинений Коля о Кишиневе вы можете прочитать здесь >>>

Тема:
Легенды старого Кишинева (55)

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Теги:
путешественник, Иоганн Георг Коль, Кишинев
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