Кишинев: превращение в легенду через снос и новые постройки

Николай Костыркин

Немецкий географ и путешественник Иоганн Георг Коль в своих путевых записках "Путешествие по Южной России", изданных в 1846 году, упоминает также и о Кишиневе, который ему довелось посетить.

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Описал он и то, как строился и реконструировался город в первой половине XIX века, когда за него активно взялись зодчие под чутким руководством администрации, подчинявшейся Петербургу.

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Тогда все, как говорится, только начиналось. Коль застал Кишинев в виде "кучи домов, неправильно настроенной и так скучившейся, что невозможно в их постройке уловить какой-то план". Но, подчеркивает путешественник, "кое-где можно найти правильные улицы", и "теперь русские губернаторы своей властью проламывают в этом лесу дорогу".

Очевидно, в случае хаотично стоящих домов немец имеет в виду нижнюю часть города, у реки Бык, а во втором — ту, что застраивалась выше по холму согласно новому городскому плану.

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"Если из кому-либо высших властей покажется, что в том или другом месте находятся плохие или безобразные постройки, и он желает, чтобы здесь прошла прямая улица, или же если он замечает, что постройка вышла из пределов старого плана, то он приказывает полицейскому взять ведро с краской и написать на указанных им домах: "На сломку!" Затем этот человек берет лестницу, и, не говоря ни слова жителям, которые смотрят и не знают, что он будет делать, приставляет к намеченному дому и пишет: "сломать до 1 октября", "сломать до 1840 года", или "сломать балкон", или "сломать до второго окна". Таким образом, каждый дом получает черным по белому краткую надпись, на которую с грустью смотрят бедные люди, но содержание которой они должны точно выполнить", — такими, судя по свидетельству Коля, были тогдашние методы обновления Кишинева. Так наш город приобретал свой классический облик, ныне, благодаря действующим чиновникам, уходящий в небытие. Сегодня о сломе какого-либо здания не предупреждают даже вывесками…

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Не прошли мимо зоркого глаза иностранца и некоторые "особенности" этих преобразований.

"Естественно, что такая революционная и преобразовательная деятельность в таком городе, как Кишинев, не может быть достигнута в короткий срок. Эту работу ведут мало-по-малу. К сожалению, этим путем все же трудно прийти к концу — высшее начальство чрезвычайно часто меняется, а вместе с начальством и предначертания — то, что дозволяет более снисходительное, уничтожает более строгое", — отметил Коль в своих путевых записках.

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О "значительном количестве солидных домов" автор говорит, упоминая главную улицу Кишинева, очевидно, Московскую (правильно сказать — Москулуй, как тогда произносили местные жители — ред.), ныне проспект Штефана чел Маре.

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"Во всех других частях города каменных домов мало, большинство же построено из дерева, глины, камыша. В большинстве случаев они окрашены в желтый цвет и имеют, по молдавскому обычаю, окна, украшенные черными линиями и арабесками. Внутренность домов натурально еще разнообразнее, чем их внешность. Русские и немцы имеют обыкновенные стулья и столы, армяне и болгары — восточные ковры, циновки и диваны. От турок в Кишиневе ничего не осталось, кроме красивого колодца, дающего воду самотеком.

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Турки, большие любители воды, по всей южной России, где они обитали, оставили в этом роде единственно хорошее вспоминание. Кишиневский фонтан изливает прекрасную воду сорока отверстиями, жители еще до сих пор вспоминают добром турок", — написал Коль.

Вот только за кишиневский фонтан благодарить надо не турок, а, очевидно, генуэзцев. Об этом можно прочитать здесь >>>

А полный вариант фрагмента сочинений Коля о Кишиневе вы можете прочитать здесь >>>