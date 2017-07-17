Новые факты о Кишиневе - чего вы еще не знали о нашем городе

Николай Костыркин

Известный польский писатель и публицист XIX века Юзеф Ингацы Крашевский 1843 году в ходе своего путешествия по российскому крайнему юго-западу посетил и Кишинев.

В своем эссе "Воспоминания об Одессу, Едисане и Буджаке", изданном три года спустя, Крашевский делится своими впечатлениями о городе, ставшем в последствии столицей Республики Молдова.

Достопримечательности полуторавековой давности

Первое, что отмечает писатель, это обширная территория, на которой раскинулся Кишинев, "будто это пространство им занято на вырост". На периферии города располагались больших площадей огороды, где "культивируется такая масса овощей, что приходится удивляться, кто может их съесть".

© Sputnik/ Евгений Панасенко Кишинев: превращение в легенду через снос и новые постройки

Кишиневские порядки 200 лет назад и сегодня — что изменилось >>>

Среди белых кишиневских домиков, утопавших в садах, возвышались, конечно же, купола храмов, которые по структуре своей были заметно выше всех остальных строений. Крашевский называет новый на тот момент Кафедральный собор с колокольней, Армянскую церковь.

Также автор говорит и о католическом костеле, вид которого ему крайне не понравился, о лютеранской кирхе, до наших дней не сохранившейся, и о резиденции православного митрополита, построенной в 1814 году, которая "с более поздними постройками не может идти ни в какое сравнение" — видимо, так стремительно Кишинев обрастал воплощениями новых, оригинальных архитектурных замыслов.

Загадки и тайны кишиневского стадиона "Динамо" >>>

Город, по словам автора, "в 1812 году имел всего 7 000 жителей и состоял из мелких турецко-молдавских домишек и лавчонок, а сегодня имеет более 40 000 жителей, большие высокие строения, публичный сад, клуб, театр, несколько школ и магазины, полные товаров".

"Публичный сад, с беседкой и каруселью, представляет довольно милый лесок акаций, лип и тополей, чисто содержимый. Необходимо упомянуть, что здесь, в недавней пустыне, устроены генералом (Бессарабским военным губернатором Павлом) Федоровым фонтаны, прачечные, которые здесь так необходимы в виду недостатка воды, сернистый источник и вновь закладывается большой сад в несколько верстах за городом", — писал Крашевский.

Исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева, окончание >>>

Упоминает он и о публичной библиотеке, заведующим которой работал тогда бывший русский консул в США по фамилии Козлов.

Город рос

Крашевский утверждает, что Кишинев в те годы активно строился. Судя по словам писателя, оригинальным ретро на тот момент считались "старые домики, наполовину деревянные, с балюстрадой и крылечками, высокими крышами и лестницами снаружи, со ставнями, поднимающимися вверх и выступами, дающими тень, под которой сидели с заложенными под себя ногами греки, болгары и молдаване, медленно куря табак". Эти домики автор назвал, "художественно выглядывающими, интересными для путешественника", но с сожалением констатировал, что все они, скорее всего, пойдут под снос. Ими сплошь были заставлены "старые, кривые, тесные улицы".

"Домики теснятся один возле другого, как бы поддерживая друг друга и находясь в зависимости один от другого", — писал Крашевский.

Их место занимали "большие ящики, которые называются красивыми каменными домами, красивыми должно быть потому, что они гладки и белы". Теперь, в наши дни, и этих осколков старины в Кишиневе осталось крайне мало, да и те ветшают на глазах, не обремененные вниманием городских властей.

О каком будущем мечтали в Кишиневе 100 лет назад >>>

Часть Кишинева, которая на тот момент только зарождалась, Крашевский называет так, как, скорее всего, ее именовали горожане тех лет — новым городом. Там здания "или недавно построены или строятся". А "водораздел" между старым и новым Кишинева, улица Миллионная, ныне проспект Штефан чел Маре, "очень длинная и в меру широкая, едва ли наполовину застроена и кажется пустой".

Улицу Миллионную Крашевский очень точно называет "основой для будущего разрастания Кишинева". Здесь на тот момент уже стоял "очень красивые дома, удобно расположенные, —потому что они довольно отдалены друг от друга, — особняками, то группами по несколько. То же самое наблюдается на всех новых улицах. Новые большие постройки все сделаны из белого камня, похожего на одесский, но более твёрдого и лучшего".

На тогдашней окраине Кишинева стояли развалины дома, где квартировали наместник Бессарабской области Иван Инзов и ссыльный Александр Пушкин.

Кишинев 50 лет назад — угадай район и улицу >>>

"При въезде в город мы увидели развалины дома, известного мне по иллюстрации, в котором проживал прежде Пушкин. Предназначено ли это строение на разрушение — не знаю. Жаль его не ради самого строения, но ради памяти великого поэта. Другой Пушкин не скоро родится", — пророчески замечает Крашевский.

С полной версией фрагмента сочинений Крашевского, посвященного Кишиневу вы можете познакомиться здесь >>>